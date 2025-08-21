"Mets lui des crochets" : quand Adil Rami donnait des conseils de boxe contre Jean Pormanove, la vidéo

Le streamer décédé dans la nuit du 17 au 18 août était connu par plusieurs footballeurs.

La mort de Jean Pormanove ne cesse d'agiter la France et même le monde entier qui s'est saisi de la mort du streamer. Depuis plusieurs jours maintenant, des images insoutenables sont diffusées un peu partout, montrant un acharnement sur le streamer en direct sur la plateforme Kick. Si, selon plusieurs informations, la mort de celui qui s'appelle en réalité Raphaël Graven n'a pas été causé par un tiers, une enquête est toutefois ouverte.

Depuis quelques heures, plusieurs noms circulent autour de Jean Pormanove et ses acolytes et notamment l'ancien champion du monde Adil Rami. L'ancien joueur a appris la mort en direct du streamer et a semblé particulièrement touché. Le Français connaissait bien le groupe comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur Tik Tok en avril 2024, où on le voit donner des conseils de boxe à Coudoux (un homme sous curatelle lui aussi victime de sévices de la part des streamers " Naruto " et " Safine ") en vue d'un combat à venir contre Jean Pormanove. "Lui, il est grand, il a des grands bras, il faut que tu bouges, explique l'ancien footballeur. Tu t'approches de lui et, d'un coup, mets-lui des crochets. Il va pas les voir arriver. Il voit mal, il a des grosses lunettes" avait-il lancé. Contacté par Libération, Adil Rami n'a pas voulu réagir. Adil Rami n'est pas le seul footballeur à connaître le groupe, Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang sont déjà intervenus en direct pour inviter les spectateurs à lancer des "défis" à Naruto et sa bande...