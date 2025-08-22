Manchester United veut frapper fort et vise un Français du Real Madrid pour 80 millions

La fin du mercato s'annonce intense dans les grandes écuries européennes.

Manchester United a décidé de frapper fort dans les derniers jours du mercato. Le club anglais aurait ciblé Eduardo Camavinga, 22 ans, comme priorité pour renforcer son entrejeu. Rúben Amorim, à la tête des Red Devils, voit dans l'international français le profil idéal pour son système en 3-4-2-1 avec un joueur capable d'apporter énergie, équilibre et intelligence de jeu aux côtés de Casemiro.

Mais le dossier s'annonce complexe. Camavinga est lié au Real Madrid jusqu'en 2029 et reste un élément clé pour Xabi Alonso. Toutefois, ses problèmes physiques à répétition et la concurrence féroce au milieu madrilène (Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Güler, Ceballos) laissent planer une incertitude sur sa place dans la rotation.

Conscient de la situation, Manchester United se dit prêt à soumettre une offre avoisinant les 80 millions d'euros, un montant qui pourrait inciter la direction madrilène à la réflexion. Après avoir renoncé à Carlos Baleba (Brighton) et Adam Wharton (Crystal Palace), trop difficiles à déloger, les dirigeants mancuniens concentrent désormais leurs efforts sur Camavinga.

La récente défaite face à Arsenal a mis en lumière les faiblesses du milieu de terrain de United. Amorim insiste : il faut un renfort capable de soutenir Bruno Fernandes et d'améliorer la relance. Avec un budget estimé à 150 millions d'euros pour deux recrues, Camavinga représente la priorité absolue.

Reste que le Real Madrid ne ferme pas la porte, mais fixe une ligne rouge : le joueur n'est pas à vendre, sauf en cas d'offre exceptionnelle. Or, dans les couloirs du Bernabéu, on reconnaît qu'une proposition autour de 80 millions serait difficile à ignorer, tant pour l'apport économique que pour les perspectives de réinvestissement...