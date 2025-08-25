L'OM sur un énorme coup, une star du Real est en approche

Selon les informations de Marca, Marseille est en négociation avec un joueur du Real.

Après l'affaire Adrien Rabiot, l'Olympique de Marseille tente de panser ses plaies avec l'arrivée d'un nouveau joueur et selon les informations du quotidien espagnol Marca qui en fait même sa une, Dani Ceballos serait visé par l'état major de l'Olympique de Marseille. Selon certaines sources, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs du Real Madrid et de l'OM , mais les parties devraient ouvrir des négociations officielles dans les prochaines heures pour un montant d'environ 10 à 15 millions d'euros. La formule évoquée oralement serait un prêt avec option d'achat, qui pourrait devenir obligatoire. Triple vainqueur de la Ligue des Champions, le milieu relayeur arrivé du Real Betis à l'été 2017 n'a d'ailleurs joué que 4 minutes depuis le début de la saison. Le joueur s'est fendu du message "Last Dance" (dernière danse) sur ses réseaux sociaux après la rencontre...

Pour le moment, Marseille s'est montré très actif avec 65 millions d'euros déboursés sur le marché des transferts et notamment de nouvelles têtes à l'image d'Igor Paixão (Feyenoord), Facundo Medina (RC Lens), Timothy Weah (Juventus), Angel Gomes (Lille OSC), CJ Egan-Riley (Burnley) et le grande retour de Pierre-Emercik Aubameyang (Al-Qadsiah).