C'est la grosse révolution de Xabi Alonso et un joueur du Real a du changer ses habitudes

Le nouveau visage du Real Madrid, mené par Xabi Alonso, paye pour le moment.

Le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison de Liga avec un succès maîtrisé 3-0 sur la pelouse du Real Oviedo. Un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation tardive de Vinícius Jr ont suffi pour s'imposer et mettre les formes lors de cette nouvelle journée de Liga. Mais au-delà du score, c'est le nouveau visage de l'équipe qui intrigue. Thibaut Courtois, impérial dans ses buts, a révélé les attentes précises de Xabi Alonso, nouvel entraîneur des Espagnols cette saison. Une défense haute, coordonnée et exigeante, telle est l'ambition de l'ancien joueur du Real et de Liverpool. Il nous demande de bien commencer dès le début, avec beaucoup de pressing vers l'avant, de la défense… Si on presse très haut, ils n'ont aucune issue ; ils n'ont que l'option de jouer long. C'est très difficile pour l'adversaire de sortir de la pression. Ils peuvent contre-attaquer, mais tous les joueurs reculent, et c'est la ligne que nous devons suivre", a expliqué Thibaut Courtois.

Après deux journées, les Merengues n'ont toujours pas encaissé le moindre but et c'est peut être grâce à cette méthode. Courtois, repositionné plus haut, décrit un rôle plus actif et intense : "Je cours beaucoup, je dois rester concentré pour réussir l'arrêt et garder ma cage inviolée." Une métamorphose qu'il accueille avec enthousiasme, convaincu que cette rigueur collective est la clé de l'équilibre recherché par Alonso.