Lamine Yamal fait plier le Barça, son influence est hors norme

La star espagnole a réussi à convaincre ses dirigeants de ne pas se séparer d'un coéquipier.

Lamine Yamal n'a que 18 ans (depuis quelques semaines), mais il agit déjà comme un patron au FC Barcelone. Et sa dernière victoire n'a pas eu lieu sur le terrain, mais dans les coulisses du mercato barcelonais. Alors que le club catalan, dans une situation financière assez délicate, s'apprêtait à sacrifier un joueur pour équilibrer ses comptes, Lamine Yamal a tout simplement dit non. Et son avis aurait suffi à faire capoter l'opération selon les informations d'El Nacional.

Car ce n'est pas Xavi, ni Deco, ni Laporta qui a pesé le plus dans la décision… mais Yamal. Le prodige, qui connaît Marc Casadó depuis l'académie, a fait comprendre à sa direction que lâcher son ami et coéquipier serait une erreur sportive et humaine. Sa voix a suffi à inverser la tendance.

Marc Casadó, 21 ans, est un vrai guerrier. Pas le joueur le plus médiatique, mais une pièce de vestiaire essentielle. Et surtout, l'un de ceux qui incarnent l'esprit Barça, Hansi Flick est également fan du joueur. Yamal l'a bien compris, se priver de ce lien, c'était fragiliser le collectif. Le message est passé, et l'opération a donc été annulée.

La pépite formée à La Masia a désormais un poids comparable à celui qu'avait Lionel Messi à son apogée. Lamine Yamal, ce n'est plus seulement l'avenir du Barça, c'est déjà son pouvoir présent.

Mais attention car le Barça est dans une impasse. La Liga bloque encore certaines inscriptions de recrues, les caisses sont vides, et les offres mirobolantes pleuvent sur Yamal. S'ils ne vendent pas Casado, il faudra trouver une autre solution pour renflouer les caisses.