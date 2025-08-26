"Il sera l'un des meilleurs joueurs que le monde du football ait jamais vu" : la déclaration d'amour de Flick sur Yamal

Lauréat du titre de meilleur entraîneur de l'année selon Bild, Hansi Flick a rendu hommage à son joueur.

Après sa première saison à la tête du FC Barcelone et ses trophées remportées, notamment et surtout la Liga au nez et à la barbe du Real Madrid, Hansi Flick a été nommé meilleur entraineur de l'année par le quotidien allemand Bild. L'occasion pour le technicien de revenir sur la situation actuelle de son club et surtout de rendre un vibrant hommage à la star espagnole, Lamine Yamal.

"C'est un génie absolu. Surtout à son âge, 18 ans, il décide seul de l'issue des matchs. Il est sur la bonne voie. Il est aussi très intelligent. Mais, bien sûr, il est encore très jeune, à 18 ans, et il doit apprendre des autres. Nous le soutenons. Je suis convaincu qu'il sera l'un des meilleurs joueurs que le monde du football ait jamais connu ", a commenté l'entraîneur.

Sur le poste de gardien, Hansi Flick a également fait l'analyse de la situation, expliquant qu'il comptait réellement sur le retour de Ter Stegen, mais qui ne peut pas garantir un temps de jeu très important avec l'arrivée de Joan Garcia. "Il est important pour moi que Marc et le club aient pris contact avec lui. Et qu'ils aient trouvé la bonne communication. Le retour de Marc est essentiel pour moi. C'est un gardien de haut niveau et il a tout notre soutien pour qu'il retrouve son meilleur niveau.