Rabiot devra présenter des excuses et contredire sa mère s'il veut rester à l'OM

L'affaire Adrien Rabiot est loin d'être terminée et des excuses sont attendues.

L'affaire Adrien Rabiot ne cesse d'alimenter la presse sportive. Après le choc, la mise à l'écart, est ce l'heure du rapprochement ? Le coach De Zerbi a tendu la main au joueur de l'équipe de France après la victoire marseillaise le week-end dernier face au Paris FC. Mais si Jonathan Rowe est déjà parti à Bologne, Adrien Rabiot pourrait finalement rester s'il présente ses excuses.

Ce dernier "devra condamner les propos de son entourage et notamment de sa mère et conseillère Véronique Rabiot, qui a égratigné les dirigeants et le coach italien lors de ses interviews la semaine dernière" explique RMC Sport.

Il faut dire que la mère et agente très coriace d'Adrien Rabiot est allée fort dans ses propos ces derniers jours. Dans les colonnes de La Provence, elle a fustigé la décision car selon elle, celle-ci est disproportionnée, voire cruelle, alors que son fils aurait déjà consenti à une forte baisse de salaire pour rejoindre l'OM. Elle a comparé aussi la situation à celle de Mason Greenwood, accusé de violences conjugales mais pour qui, selon elle, De Zerbi aurait accordé une seconde chance... Dans une interview à RTL, elle a également confié "quand j'ai su qu'il était sorti de l'équipe, j'ai cru qu'un immeuble me tombait sur la tête. Adrien n'est pas en colère, mais il est très déçu. De Zerbi parle de trahison, mais celui qui a été trahi, c'est Adrien". La balle est donc dans le camp d'Adrien Rabiot s'il veut continuer à jouer à Marseille.