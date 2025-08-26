Manchester City change d'avis pour Donnarumma, coup dur pour le gardien du PSG

Donnarumma ne serait finalement plus très proche de Manchester City.

Gianluigi Donnarumma se trouve à un point délicat de sa carrière avec un avenir qui est loin d'être tracé. L'un des meilleurs gardiens au monde se retrouve désormais dans une position incertaine à l'approche de la fin de ce mercato d'été. En effet, le Paris Saint-Germain, qui a décidé de réorienter sa stratégie sur le poste de gardien, a préféré miser sur le jeune Lucas Chevalier en provenance de Lille. Donnarumma a donc été poussé vers la sortie et sa célébration face aux supporters du PSG le week-end dernier face à Angers ne font guère de doute sur son départ.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations l'ont fortement lié à Manchester City. Mais les dernières nouvelles en provenance du Royaume-Uni, et plus précisément de Sky Sports, indiquent que les espoirs de voir le transfert se concrétiser sont très minces à l'heure actuelle. La principale raison ? Manchester City semble vouloir finalement miser sur la continuité avec ses gardiens actuels, Ederson - un pilier de l'équipe depuis plusieurs saisons - et James Trafford, un jeune talent qui a démontré de belles promesses malgré un match délicat face aux Spurs de Tottenham pour la 2e journée de Premier League.

Cette situation place Donnarumma dans une position délicate. Le jeune prodige italien, habitué aux feux des projecteurs depuis ses débuts précoces avec le Milan AC, doit désormais envisager ses options futures avec prudence. Donnarumma doit trouver un club qui lui offre non seulement du temps, mais aussi un environnement propice pour continuer à s'épanouir.

Et un autre défi se présente face à l'Italien, s'assurer un poste de titulaire régulier afin de continuer à briller sur les terrains et conserver sa place dans la Nazionale à l'approche de la Coupe du monde...