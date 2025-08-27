Haaland change de nom sur son maillot et prend par surprise tous les fans

La star norvégienne va inaugurer un nouveau flocage qui a pris par surprise les fans et le sélectionneur.

Un choix inattendu, mais bien réel ! Le Norvégien Erling Haaland, superstar du football mondial et l'un des meilleurs buteurs au monde, va disputer les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de septembre avec un tout nouveau flocage derrière son maillot.

Terminé le simple Haaland, c'est désormais Braut Haaland que vous allez voir sur la tunique norvégienne. Le maillot portant ce nouveau nom est déjà en vente dans le pays, avec le slogan " Un nouveau chapitre pour la Norvège ".

© Fédération de football norvégienne / Nike

Cette décision a pris de court son sélectionneur national, Ståle Solbakken en conférence de presse, mais a donné une explication simple et logique : " C'est son nom (Braut), donc ce n'est pas plus compliqué. Je n'en savais rien jusqu'à présent." Reste à savoir si la star norvégienne va décider de porter également ce flocage sur le maillot de Manchester City.