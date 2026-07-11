Pourquoi Erling Haaland a le nom "Braut" sur son maillot de la Norvège ?

La star norvégienne Erling Haaland a un nouveau flocage sur son maillot, mais ce n'est pas nouveau...

Un choix inattendu, mais bien réel ! Le Norvégien Erling Haaland, superstar du football mondial et l'un des meilleurs buteurs au monde du côté de l'Angleterre à Manchester City, dispute la Coupe du monde 2026 avec un flocage différent de celui de la Premier League. Le Norvégien avait déjà disputé les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de septembre avec un tout nouveau flocage derrière son maillot.

Terminé le simple Haaland, c'est désormais Braut Haaland que vous allez voir sur la tunique norvégienne. Le maillot portant ce nouveau nom avait été mis en vente avec le slogan " Un nouveau chapitre pour la Norvège ".

© Fédération de football norvégienne / Nike

Cette décision a pris de court son sélectionneur national, Ståle Solbakken en conférence de presse à l'époque, mais il a donné une explication simple et logique : " C'est son nom (Braut), donc ce n'est pas plus compliqué. Je n'en savais rien jusqu'à présent." Dans la culture norvégienne, il est courant d'inclure les noms de famille de sa mère et de son père dans son propre nom de famille. Ses parents, Alf-Inge Haaland est un ancien joueur de Premier League alors que Gry Marita Braut est une ancienne athlète de haut niveau.

Reste à savoir si la star norvégienne va décider de porter également ce flocage sur le maillot de Manchester City dans les prochains mois...