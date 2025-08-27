"Si vous partez en vacances avec une femme plus âgée, assurez-vous qu'elle soit votre mère" : Yamal taclé par une ancienne gloire

La star du FC Barcelone reçoit de nombreuses critiques sur ses relations extérieures.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est une méga star et tout le monde parle du moindre fait et geste de l'Espagnol. Dernier évènement en date, l'annonce de son couple avec Nicki Nicole, une star argentine, plus "vieille" de 6 ans. Si bien évidemment le joueur fait ce qu'il veut de sa vie privée, il attire les remarques et les critiques.

Dernière en date, celle de Freddy Adu. L'ancien joueur de Benfica ou encore de Monaco et international américain, a livré des conseils à la star et notamment sur sa vie privée dans des propos rapportés par Marca. "Mon conseil serait de te concentrer, de t'entraîner et de te concentrer sur ton art. Car il y aura beaucoup de distractions. Et je suis sûr qu'il y en a en ce moment. J'ai vu dans les journaux qu'il était en vacances avec une femme beaucoup plus âgée que lui, ou quelque chose comme ça, et tout le monde en parle. Tout ce qu'il fait va faire parler de lui. Si tu pars en vacances avec une femme plus âgée, assure-toi d'y aller uniquement avec ta mère ! Car à ce stade, quoi qu'il arrive, on en parlera et il y aura beaucoup de distractions" a-t-il lancé.

"Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'erreurs . J'étais jeune et j'en faisais. J'étais sorti avec des amis et quelqu'un m'a pris en photo à une fête , et c'est devenu un événement. Et puis, on finit par penser que tu n'es pas concentré sur ton jeu, que tu passes juste du temps avec tes amis à faire la fête" a-t-il expliqué, justifiant peut être ses propos à l'encontre de la vie privée de la star. Reste à savoir si Lamine Yamal l'écoutera, pas sur.