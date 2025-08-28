Tirage au sort de la Ligue des champions : heure et diffusion, chapeaux... Le fonctionnement

Premier grand rendez-vous de la saison, le tirage de la Ligue des champions est prévu pour ce jeudi 28 août.

Paris, Marseille et Monaco vont connaître leur calendrier de la Ligue de champions dans les prochaines heures après le tirage au sort prévu ce jeudi soir, à 18h. Après une première année qui a été une belle réussite (et on ne parle pas de la victoire du PSG), la phase de ligue fait son grand retour.

Le déroulé de ce tirage est assez simple car même s'il y a des chapeaux, ces derniers sont assez anecdotiques. Les 36 qualifiés sont répartis dans quatre groupes selon leur coefficient UEFA. Déjà assuré d'être dans le chapeau 1 grâce à son indice, le PSG y sera inscrit d'office en tant que vainqueur sortant de la compétition. On y trouvera également les principaux clubs européens comme le Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund et Barcelone.

De son côté, l'Olympique de Marseille se trouvera, de justesse, dans le chapeau 3 alors que l'AS Monaco sera dans le chapeau 4 de ce tirage. Notons que dans ce tirage très attendu, le Kaïrat Almaty (KAZ), le Pafos FC (CHY) et Bodo/Glimt (NOR) vont disputer la phase finale de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire.

Les qualifiés et les chapeaux

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain , Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, FC Barcelone

, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, FC Barcelone Chapeau 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Francfort, Club Bruges

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Francfort, Club Bruges Chapeau 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Naples, Sporting, Olympiakos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Marseille

Tottenham, PSV, Ajax, Naples, Sporting, Olympiakos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Chapeau 4 : Copenhague, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Karabagh, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty

Comment fonctionne le tirage ?

Chaque équipe affrontera huit adversaires pour la saison régulière. Pour y parvenir, les clubs du chapeau 1 seront tirés au sort manuellement, par une star du football dans un premier temps. C'est ensuite qu'intervient le logiciel informatique pour éviter toute erreur et surtout garantir l'équité du tirage, l'algorithme attribuera huit adversaires à chaque, soit deux par chapeaux

À quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions sera effectué à Monaco et débutera à partir de 18 h.

Sur quelle chaine suivre le tirage ?

Si vous allez pouvoir le tirage sur notre site en live commenté, la diffusion est prévue sur les antennes de Canal +.