"Je ne sais pas qui il est" : la prise de parole lunaire de José Mourinho

En conférence de presse, le technicien portugais a fait une déclaration étonnante.

Scène cocasse en conférence de presse en Turquie. À l'aube du match retour de qualification pour la Ligue des champions, le vice-président du club stambouliote, Hamdi Akin, a indiqué que son équipe pouvait facilement se qualifier face au Benfica. Interrogé sur ces paroles ambitieuses en conférence de presse, José Mourinho, l'entraîneur du club, a indiqué qu'il n'était pas au courant de cette déclaration " parce qu'il ne connaissait pas le vice-président ".

" Croyez-le ou non, mais je ne sais pas qui il est. Je ne connais ni cette personne, ni son influence et encore moins son importance dans la structure du club. Personne ne me l'a jamais présenté ", a ajouté le coach portugais, présent en Turquie depuis la saison 2024. Du grand José Mourinho dans le texte qui joue gros dans les prochaines heures en Turquie.

Ce dernier a également critiqué la gestion des transferts de la direction après le 0-0 à l'aller. "Si la Ligue des champions était l'objectif principal de l'équipe, ils auraient dû mieux préparer les matchs contre Feyenoord ou Benfica". Marco Asensio (Aston Villa) et Andriy Lunin (Real Madrid) étaient dans les papiers du Special One.