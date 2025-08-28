Olise au PSG, Luis Enrique valide l'opération

Les Parisiens préparent déjà l'avenir et l'international français est visé.

Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps et se projette déjà vers le futur et l'été 2026 pour être précis. L'attention des dirigeants parisiens est actuellement tournée vers le Français Michael Olise, élément essentiel du Bayern Munich, ainsi que de l'équipe de France depuis plusieurs mois. Et pour beaucoup de supporters du PSG, l'idée d'accueillir ce joueur suscite un vif enthousiasme. Mais attention, ce genre de transfert demande patience et effort.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, n'est pas insensible au talent d'Olise. L'Espagnol, connu pour avoir un œil averti et des attentes élevées qui peuvent changer du jour au lendemain (le poste de gardien et Donnarumma par exemple , aurait donné son approbation pour une potentielle arrivée de l'international français dans la capitale. Mais faire une place dans l'équipe déjà bien fournie du PSG n'est jamais une évidence. Et pourtant, les choses seraient bien parties.

Recruter un tel joueur est une opération complexe, d'autant plus que Bayern Munich, champion d'Allemagne, n'envisage guère de laisser Olise partir de sitôt. Avec un contrat s'étendant jusqu'en 2029 et aucune clause libératoire, le transfert s'annonce très compliqué.

Le PSG compte bel et bien jouer ses cartes et l'implication au premier plan de Luis Enrique pourrait peser dans la balance. L'éventuelle opération de recrutement d'Olise ne relève pas d'un simple caprice. Au-delà des attentes des supporters, le club souhaite véritablement renforcer son effectif avec des profils variés et tous compétitifs.