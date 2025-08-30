DIRECT. Toulouse - PSG : suivez le match

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Une affiche haletante entre deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matchs. Suivez le match en direct.

En direct

21:19 - Neves magique (0-3, 15e) Après un corner concédé par Sidibé, le ballon arrive à l'opposé sur Achraf Hakimi. Sur la droite de la surface, le Marocain lève la tête et trouve João Neves. Devant la ligne des six mètres, le Portugais contrôle de la poitrine et trompe Guillaume Restes d'une deuxième bicyclette ! Quels buts de l'ancien milieu de Benfica !

21:16 - Neves ne cadre pas (0-2, 11e) Excentré dans son couloir, Bradley Barcola remise en retrait pour Vitinha qui centre. João Neves saute plus haut que Methalie mais sa tête fuit le cadre.

21:14 - Barcola double la mise ! (0-2, 9e) Devant le rond central, Fabian Ruiz lève la tête et adresse une passe millimétrée pour Bradley Barcola. L'ailier devance McKenzie à la course et va tromper facilement Guillaume Restes du bout du pied. En deux minutes, le PSG fait plier Toulouse.

21:12 - João Neves illumine le Stadium ! (0-1, 7e) Quel but de João Neves ! Vitinha envoie un long coup franc au second poteau pour le milieu portugais qui remise. Le ballon termine sur Zabarnyi qui centre comme il peut. Barcola trouve Dembélé de la tête en retrait qui manque totalement sa reprise de volée. Sur la ligne des six mètres, le joyau portugais contrôle et trompe Guillaume Restes d'une retournée acrobatique.

21:10 - Retour à la faute (0-0, 6e) Parti depuis le rond central, Désiré Doué décroche et se joue de Sauer grâce à son contrôle orienté. Le milieu toulousain retient le Parisien par le maillot. Coup franc pour le PSG.

21:09 - Imprécisions techniques (0-0, 4e) L'ambiance monte d'un cran dans les tribunes du Stadium face aux nombreuses pertes de balle parisiennes. Nuno Mendes commet une faute sur Donnum, offrant un coup-franc intéressant aux abords de la surface.

21:08 - Premier coup de sifflet (0-0, 3e) Placé dos au but adverse, Gboho est pressé par Zabarnyi. L'ailier se défait de l'Ukrainien avec un petit-pont. La nouvelle recrue du PSG commet une faute.

21:07 - Possession parisienne (0-0, 2e) Dans cette entame, les Parisiens s'emparent du cuir sans surprise.

21:06 - C'est parti ! (0-0, 1e) Frank Magri lance Toulouse - PSG. C'est parti pour 90 minutes !

21:05 - Engagement pour le TFC Après le toss entre les capitaines Achraf Hakimi et Rasmus Nicolaisen, ce sont les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi.

21:01 - Entrée des joueurs Dans un Stadium digne des plus grands soirs, les 22 acteurs de cette affiche de la troisième journée de la Ligue 1 pénètrent sur la pelouse.

20:55 - Le corps arbitral Ce soir, Éric Wattelier sera au sifflet de Toulouse - PSG. Il sera accompagné de Nicolas Durand et Alexis Auger, juges de ligne. Rémi Landry sera le quatrième arbitre, tandis que Stéphane Bré sera chargé de l'assistance vidéo.

20:50 - Magri, le facteur X ? Auteur d'un doublé à domicile dimanche dernier contre Brest, le Camerounais Frank Magri est le meilleur buteur du TFC cette saison. L'attaquant sera à surveiller de près par la défense parisienne.

20:45 - Le TFC veut créer l'exploit ! Après leurs deux victoires inaugurales, les Toulousains veulent confirmer leur excellent début de saison et créer l'exploit face au champion d'Europe. En conférence de presse, l'entraîneur du TFC Carles Martinez Novell a abordé une mentalité de conquérant : "Si on se dit qu'on joue au mieux le match nul, on n'y arrivera pas". L'Espagnol a été suivi par Djibril Sidibé : "Il n'y a pas de tactique, ça va se jouer sur des valeurs comme la solidarité, et puis l'efficacité sur les deux surfaces. Ils ont des top joueurs, mais chaque match a son histoire. On va jouer avec nos armes. On est solides défensivement, offensivement, on a mis trois buts, ce qui est plus que beaucoup de clubs".

20:40 - Sur quelle chaîne regarder Toulouse - PSG ? Détenteur des droits TV du championnat de France, Ligue1+ diffusera l'affiche entre les Toulousains et les Parisiens.

20:35 - Enrique : "Besoin de gagner cette rencontre" L'entraîneur espagnol a ajouté que la victoire en terre toulousaine est impérative : "Je m'attends à un match compliqué, c'est toujours le cas à l'extérieur. On s'attend à un bloc bas, avec peu d'espace. Ils sont sur une bonne dynamique, avec deux matches gagnés aussi depuis le début de saison. On a besoin de gagner cette rencontre parce que nous voulons poursuivre sur notre chemin qui est bien entamé.

20:30 - "Nous sommes prêts" À la veille d'affronter Toulouse, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse pour s'exprimer sur la rencontre qui attend ses joueurs ce samedi soir : "Nous sommes habitués à jouer contre des équipes qui défendent bien contre nous. Nous avons notre système de jeu qui fait que nos adversaires sont souvent regroupés en bloc bas. Nous espérons remporter la victoire, ce sera notre objectif évidemment. Je ne sais pas si Toulouse jouera comme cela demain, mais je me souviens que l'année dernière, nous avions déjà la sensation de jouer souvent contre des équipes qui défendent beaucoup face à nous. Je ne crois pas que notre statut de champion d'Europe ait changé quoi que ce soit. C'était déjà le cas avant. Nous sommes habitués, nous sommes prêts pour ça".

20:25 - Deux jours après.. Deux jours après le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions, les Parisiens sont de retour en Ligue 1 avec cette affiche de la troisième journée. Les joueurs du club de la capitale connaissent désormais leurs adversaires européens : Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Athletic Bilbao et Newcastle.

20:22 - Hakimi capitaine, la compo parisienne Pour ce déplacement à Toulouse, Luis Enrique fait légèrement tourner son effectif. En effet, Marquinhos est sur le banc, tout comme Pacho ou Khvicha Kvaratskhelia. En l'absence du Brésilien, Achraf Hakimi est capitaine : Chevalier (G) - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, F.Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.

20:20 - Un match à guichets fermés Ce soir, 31 500 supporters donneront de la voix au Stadium. 1 000 Parisiens sont attendus dans l'enceinte toulousaine.

20:17 - Le onze du TFC Par rapport au onze qui s'est imposé la semaine dernière contre Brest, Carles Martinez Novell n'a procédé qu'à un seul changement. Le Danois Rasmus Nicolaisen fait son retour dans le onze toulousain à la place du jeune Jaydee Canvot. Voici le onze du TFC : Restes (G) - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Sidibé, Casseres Jr, Sauer, Methalie - Donnum, Magri, Gboho.

20:15 - Les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les Parisiens évolueront avec leur troisième maillot face aux Toulousains qui disputeront cette affiche avec leur tunique domicile.

20:10 - Débuts parfaits ! Ce soir, deux équipes invaincues s'affrontent ! Si Toulouse est troisième du championnat après deux victoires (2-0 contre Brest et 0-1 à Nice), les Parisiens sont juste derrière à la cinquième place (1-0 à Nantes et 1-0 contre Angers).