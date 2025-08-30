Toulouse - PSG : "Je m'attends à un match compliqué"... Luis Enrique alerte ses joueurs avant d'affronter le TFC

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Une affiche haletante entre deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matchs.

Deux jours après le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse. S'il a donné son avis sur le tirage au sort, l'Espagnol s'est également exprimé sur la rencontre qui attend ses joueurs ce samedi soir à Toulouse. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a été clair : il s'attend à un match fermé face à un bloc bas et regroupé. "Nous sommes habitués à jouer contre des équipes qui défendent bien contre nous. Nous avons notre système de jeu qui fait que nos adversaires sont souvent regroupés en bloc bas. Nous espérons remporter la victoire, ce sera notre objectif évidemment. Je ne sais pas si Toulouse jouera comme cela demain, mais je me souviens que l'année dernière, nous avions déjà la sensation de jouer souvent contre des équipes qui défendent beaucoup face à nous. Je ne crois pas que notre statut de champion d'Europe ait changé quoi que ce soit. C'était déjà le cas avant. Nous sommes habitués, nous sommes prêts pour ça. Je m'attends à un match compliqué, c'est toujours le cas à l'extérieur. On s'attend à un bloc bas, avec peu d'espace. Ils sont sur une bonne dynamique, avec deux matches gagnés aussi depuis le début de saison. On a besoin de gagner cette rencontre parce que nous voulons poursuivre sur notre chemin qui est bien entamé", a-t-il souligné.

"Et pourquoi pas", le TFC croit à l'exploit

Deuxièmes du championnat après deux victoires (2-0 contre Brest et 0-1 à Nice), les Toulousains veulent confirmer leur excellent début de saison et créer l'exploit face au champion d'Europe. En conférence de presse, l'entraîneur du TFC Carles Martinez Novell a abordé une mentalité de conquérant : "Si on se dit qu'on joue au mieux le match nul, on n'y arrivera pas". L'Espagnol a été suivi par Djibril Sidibé : "Il n'y a pas de tactique, ça va se jouer sur des valeurs comme la solidarité, et puis l'efficacité sur les deux surfaces. Ils ont des top joueurs, mais chaque match a son histoire. On va jouer avec nos armes. On est solides défensivement, offensivement, on a mis trois buts, ce qui est plus que beaucoup de clubs". Malgré le spectacle au Stadium, le champion du Monde espèrent que ses partenaires garderont leur sang froid : "Ce match-là, c'est comme une fête, c'est un spectacle. À nous de rester tranquilles, sereins, et de prendre cette rencontre comme une partie de plaisir et pas une finalité, quel que soit le résultat final".

À quelle heure débute Toulouse - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de Ligue 1 opposant Toulouse au Paris Saint-Germain est prévu samedi 30 août à 21h05 au Stadium de Toulouse. Éric Wattelier sera l'arbitre au sifflet de Toulouse - PSG.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - PSG ?

Détenteur des droits TV du championnat de France, Ligue1+ diffusera l'affiche entre les Toulousains et les Parisiens.

Comment suivre Toulouse - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue 1 entre le TFC et le PSG sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de Toulouse - PSG ?

Liverpool : Restes (G) - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Donnum, Casseres, Sauer, Methalie - Edjouma, Magri, Gboho.

PSG : Chevalier (G) - Zaïre-Emery (ou Hakimi), Zabarnyi, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

