DIRECT. Rayo Vallecano - Barcelone : sur un penalty généreux, Yamal ouvre le score, suivez le match

Ce dimanche soir, le FC Barcelone affronte le Rayo Vallecano dans le cadre de la troisième journée du championnat espagnol. Accrochés par les Franjirrojos, les Blaugranas ont débloqué le score grâce à un penalty généreux. Suivez le match en direct.

En direct

22:58 - Retour salvateur (0-1, 63e) Quel retour de Pedri sur cette frappe à bout portant dans la surface de réparation de Pedro Diaz. Le septième corner du Rayo ne donne rien.

22:58 - Remplacements offensifs (0-1, 62e) Marcus Rashford et Fermin Lopez prennent les places de Raphinha et Dani Olmo.

22:55 - Premier changement (0-1, 60e) À l'heure de jeu, Fran Perez prend la place d'Uni Lopez pour le Rayo Vallecano.

22:54 - Énorme choc (0-1, 58e) Un centre vient de la gauche et Joan Garcia s'impose aux poings devant De Frutos. Les deux hommes restent au sol.

22:53 - Koundé averti (0-1, 57e) Sur la ligne médiane, Koundé est pris à défaut par la course de Chavarria. Auteur d'une obstruction, le Français est averti.

22:50 - Christensen bien placé (0-1, 54e) Superbe intervention d'Andreas Christensen sur un centre au cordeau de Ratiu.

22:48 - La tension monte (0-1, 52e) Dans cette seconde période, l'ambiance monte d'un cran dans les tribunes où les supporters présents huent Lamine Yamal.

22:46 - Garcia imprécis (0-1, 50e) Le premier corner catalan a failli faire mouche. Après un cafouillage et un ballon repoussé, Raphinha adresse un ballon rasant. Au second poteau, Eric Garcia se jette mais sa reprise est impuissante.

22:44 - Olmo ne cadre pas (0-1, 48e) Olmo manque de justesse dans son dernier geste ! Devant la surface, Ferran Torres trouve son compatriote sur sa gauche qui enroule mais ce n'est pas cadré.

22:42 - Joan Garcia, encore lui ! (0-1, 47e) Bien qu'Isi ait été signalé hors-jeu, les Blaugranas reçoivent un nouvel avertissement ! Diaz est lancé à la limite du hors-jeu. Le milieu offensif trouve son capitaine directement mais la frappe en première intention est détournée par Joan Garcia.

22:41 - Ça repart ! (0-1, 46e) Coup d'envoi de la seconde période donné par les joueurs du Rayo Vallecano.

22:39 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

22:24 - Mi-temps ! (0-1) C'est la pause au Stade de Vallecas où le FC Barcelone mène 1-0 contre le Rayo Vallecano.

22:23 - Olmo rate l'immanquable (0-1, 45+4e) Quel raté de Dani Olmo ! Après une combinaison en une touche entre Ferran, Pedri et Olmo, Lamine Yamal sert Koundé dans son dos. Batalla détourne le centre du Français et Olmo envoie sa reprise dans les airs au point de penalty.

22:21 - Garcia s'impose (0-1, 45+2e) Ratiu joue vite une touche pour De Frutos. Dans la surface, l'attaquant espagnol est devancé par le dégagement en corner d'Eric Garcia.

22:21 - Quatre minutes supplémentaires (0-1, 45+1e) Quatre minutes de temps additionnel dans ce premier acte.

22:19 - Balde touché, Lopez averti (0-1, 45e) Depuis son couloir, Alejandro Balde remonte le terrain avant d'être volontairement fauché par Unai Lopez. Si le latéral catalan met du temps à se relever, le milieu du Rayo écope d'un carton jaune.

22:17 - Isi ne cadre pas (0-1, 42e) Alors que l'ambiance est considérablement montée d'un cran dans l'enceinte madrilène, De Frutos centre en retrait pour Isi. Au point de penalty, le capitaine se retourne mais sa frappe du pied gauche fuit le cadre.

22:14 - Yamal ne tremble pas ! (0-1, 40e) Lamine Yamal frappe plein centre et prend Batalla à contre-pied. L'Espagnol inscrit son deuxième but de la saison.

22:12 - Penalty pour le Barça ! (0-0, 38e) Mateo Busquets n'hésite pas et désigne le point de penalty ! Après un festival dans la surface, Lamine Yamal s'écroule sur un contact de Chavarria. Les Franjirrojos sont furieux. Batalla écope d'un carton jaune, tout comme un assistant d'Inigo Perez. Le staff du Rayo est furieux sur le banc de touche.

22:10 - Le feu dans la défense (0-0, 35e) Sur le cinquième corner du Rayo Vallecano, Luiz Felipe pulvérise une tête mais Joan Garcia capte aisément le cuir sur sa ligne.

22:06 - Pas de penalty (0-0, 32e) Après l'occasion franche du Barça, les Franjirrojos remontent le terrain et Isi se jette dans la surface devant Joan Garcia. L'arbitre n'hésite pas et ne siffle pas de penalty.

22:04 - Ferran trop court ! (0-0, 30e) Occasion en or pour le FC Barcelone ! Après un appel tranchant dans la profondeur, Raphinha est servi par Eric Garcia. Le Brésilien se mue en passeur et sert Ferran Torres en retrait. L'ancien joueur de Valence se jette mais il est finalement trop court.

22:03 - Pas de VAR ! (0-0, 29e) L'arbitre appelle les deux capitaines pour les prévenir que la VAR n'est pas disponible ce soir.