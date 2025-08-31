Rayo Vallecano - Barcelone : mercato, blessures... l'effectif du Barça décimé avant d'affronter le Rayo

Ce dimanche soir, le FC Barcelone affronte le Rayo Vallecano dans le cadre de la troisième journée du championnat espagnol. Les Blaugranas visent un troisième succès aujourd'hui avec un effectif perturbé par les blessures et le mercato.

Champion en titre, le FC Barcelone vit un début de saison mouvementé. Après avoir notamment recruté Marcus Rashford, Joan Garcia et Roony Bardghji, les Blaugranas ont perdu Inaki Pena, Inigo Martinez ou encore Pablo Torre. Néanmoins, le mercato n'est pas terminé. En effet, le club catalan pourrait perdre Fermin Lopez, poursuivi par Chelsea. En conférence de presse, Hansi Flick a fait le point sur la situation contractuelle de son attaquant. "Pour l'instant, il est ici. Je lui ai parlé, bien sûr. Et je suis convaincu qu'il va rester, mais je ne sais pas ce qui se passera. C'est comme ça. Il faut attendre. Et je suis vraiment mieux lorsque le marché des transferts est fermé. Je lui ai donné mon avis. C'est quelque chose qui reste entre lui et moi, c'est tout. Et bien sûr, parfois, nos joueurs ont un autre avis. Ou peut-être aussi que beaucoup de gens gravitent autour des joueurs. Ils en savent peut-être plus qu'eux, plus que nous. Mais c'est comme ça, c'est un business, un gros business. Moi, je dois me concentrer sur mon équipe, et je suis très content de ce que Fermin fait au Barça. C'est un joueur vraiment important pour nous", a souligné l'entraîneur allemand en conférence de presse.

L'état de santé de Gavi inquiète

Par ailleurs, le groupe est diminué par plusieurs absences. En effet, Bernal (genou), Lewandowski (cuisse), Ter Stegen (dos) ou encore Gavi (genou) sont absents pour affronter le Rayo Vallecano. Pour le milieu espagnol, le retour aux terrains n'interviendra pas tout de suite. Touché au genou, le joueur formé à la Masia va également manquer le rassemblement avec la sélection nationale espagnole. Remplaçant lors des deux premiers matchs (3-0 contre Majorque et 3-2 à Levante), Gavi a quitté l'entraînement vendredi. Pire, il n'a pas pu réaliser d'examens médicaux en raison d'un genou trop enflé.

Une attaque qui "fait mouche"

Lors de ses deux premières rencontres du championnat espagnol, le FC Barcelone a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Une puissance offensive incarnée par le phénomène Lamine Yamal, mais également Ferran Torres, auteur de deux buts. Ultra-décisif la saison passée sous le maillot catalan, Raphinha confirme sa forme avec un but et une passe décisive. Par ailleurs, la nouvelle recrue Marcus Rashford tarde à être décisif. L'international anglais a néanmoins reçu le soutien de son entraîneur après le match face à Levante : "Marcus s'est créé quelques occasions en première période et a montré qu'il pouvait nous aider. En seconde période, nous avons dû faire des changements et nous avons placé Raphinha sur l'aile". L'anglais pourrait trouver le chemin des filets ou délivrer sa première passe décisive ce dimanche.

À quelle heure débute Rayo Vallecano - Barcelone ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de la Liga opposant le Rayo Vallecano au FC Barcelone est prévu dimanche 31 août à 21h30 au Stade de Vallecas à Madrid (Espagne).

Sur quelle chaîne regarder Rayo Vallecano - Barcelone ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Espagne, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre le Barça et "El Rayo".

Comment suivre Rayo Vallecano - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la troisième journée de la Liga entre les Blaugranas et les Franjirrojos sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Rayo Vallecano - Barcelone ?

Rayo Vallecano : Batalla (G) - Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría - Ciss, Unai López - Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García - De Fruto.

Barcelone : Joan García (G) - Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde - De Jong, Pedri - Rashford, L.Yamal, Raphinha - Ferran.

Quels sont les pronostics de Rayo Vallecano - Barcelone ?