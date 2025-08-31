Lyon - Marseille : Lyon croque sur le fil l'OM et rejoint le PSG en tête de L1 , suivez le match

Dominateurs tout au long de match face à des Marseillais rapidement réduits à dix, les Lyonnais se sont imposés sur le fil en fin de match dans ce choc de la 3ème journée de Ligue 1. Les Rhodaniens rejoignent le PSG en tête de L1

En direct

22:48 - Ca fait mal Le Danois Hojbjerg a avoué au micro de Ligue 1 Plus que le scénario du match a été frustrant avec l'expulsion d'Egan-Riley "On a été vite réduits à dix. Et cette défaite ça fait mal. Parce qu'on est l'OM et basta"

22:46 - Victoire sur le fil de l'OL (1-0) Dominateurs tout au long de match face à des Marseillais très vite réduits à dix, les Lyonnais ont dû attendre les dernières minutes pour ouvrir le score grâce à un but contre son camp de Balerdi (87e). 3 points mérités pour les Rhodaniens

22:45 - 95' - Hojbjerg manque de peu l'égalisation Grâce à un joli jeu de corps et une frappe en pivot, Hojbjerg se procure une dernière occasion pour l'OM, mais son ballon juste au dessous de la transversale

22:44 - 94' - Le but lyonnais en vidéo Le but Lyonnais a finalement été attribué à Balerdi contre son camp. Ci dessous en vidéo l'action concernée

22:42 - 92' - Ovation pour Karabec L'attaquant tchèque laisse sa place à Ruben Kluivert sous les applaudissements du public rhodanien

22:40 - 91' - 5 minutes du temps additionnel Comme en première mi-temps, Mr. Letexier ajoute 5 minutes comme temps additionnel

22:37 - 87 - Sulc libère les Lyonnais (1-0) L'attaquant Tchèque parvient enfin à ouvrir le score en faveur de l'OL après une action assez confuse où Tagliafico a buté sur Rulli. Le ballon a rebondit sur la transversale puis sur Balerdi avant que Sulc ne pousse le cuir dans les filets. 1-0 pour l'OL

22:30 - 80' - Sulc écope d'un carton jaune Tacle en retard de Sulc sur Cornelius. Le Tchèque est logiquement averti par l'arbitre

22:27 - 77' - Frappe au dessus de Mata Coup franc frappé largement au dessus de cadre par Clinton Mata. On sent un brin d'impatience dans les tentatives des lyonnais

22:23 - 74' - Descamps vigilant Centre de Hojbjerg dans la surface rhodanienne, le portier rhodanien est sur la trajectoire

22:21 - 72' - Double changement lyonnais Entrées de Sulc et Moreira à la place d'Abner et Merah du côté de l'OL

22:20 - 70' - Balerdi dégage en catastrophe Leonardi Balerdi ne prend pas de risque et dégage en catastrophe en corner sur une remise de Tagliafico dans la surface

22:17 - 68' - Descamps encore sollicité Le portier rhodanien est obligé de s'employer encore une fois, cette fois sur une frappe cadrée à ras de terre de Hamed Traoré

22:17 - 67' - Tessmann rate le coache Bien servi au second poteau, le milieu américain n'ajuste pas bien sa volée. Le ballon juste à côté du cadre des buts de Rulli