Lyon - Marseille : un choc entre deux Olympiques en travaux

La troisième journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche par le premier grand choc de la saison. L'Olympique Lyonnais accueille Marseille au Groupama Stadium.

Comme souvent, ce duel entre l'OL et l'OM attire tous les regards, tant pour son intensité que pour les histoires qu'il charrie. La saison dernière déjà, les deux Olympiques avaient offert un scénario haletant à Décines, conclu par une victoire marseillaise 3-2 grâce à un but venu d'ailleurs de Jonathan Rowe dans les ultimes secondes. Cette année encore, le contexte promet un affrontement riche en tensions, mais sur fond de fragilités et d'incertitudes. L'OL, battu d'entrée par Lens avant de se relancer à Metz, accueille une équipe marseillaise qui a alterné le bon et le moins bon en ce début de championnat.

Mikautadze laisse un vide

Ce choc survient alors que les deux clubs n'ont toujours pas finalisé leurs effectifs et que le mercato pèse lourdement sur les dynamiques de groupe. Côté lyonnais, la perte de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal, laisse un vide béant en attaque. Paulo Fonseca doit composer sans véritable avant-centre pour ce rendez-vous. Le Portugais s'appuie désormais sur des solutions de fortune, avec Adam Karabec attendu en pointe, mais sans garantie. À l'OM, Roberto De Zerbi vit également dans l'attente de nouveaux renforts, alors que le cas Rabiot, toujours en marge, continue de perturber l'atmosphère phocéenne. Entre départs inachevés et arrivées retardées, ce match illustre parfaitement la fragilité des deux Olympiques à l'orée de la rentrée.

Dans ce contexte instable, les compositions probables donnent déjà un aperçu des bricolages imposés. L'OL devrait présenter une ossature proche de celle qui a battu Metz, avec Descamps dans les cages, une défense articulée autour de Niakhaté et Mata, et un milieu où Tolisso sera placé en meneur de jeu. Sur les ailes, Malick Fofana incarnera l'arme principale des Rhodaniens. Mais c'est bien la pointe, occupée par Karabec, qui concentre les interrogations. Paulo Fonseca, lucide, n'a pas cherché à masquer les limites : " Nous connaissons la réalité économique du club. Ce n'est pas simple de perdre un joueur comme Mikautadze, mais nous allons trouver des solutions collectives. " Un discours mesuré, mais qui traduit la fébrilité offensive lyonnaise.

L'OM en quête de discipline défensive

En face, en attendant de régler le cas Rabiot et malgré l'arrivée de Hamed Traoré, De Zerbi miserait sur une certaine continuité malgré une défense fébrile et peu rassurante depuis le début du championnat. Devant un Rulli intouchable dans les buts, le coach Italien pourrait reconduire une arrière-garde où Murillo et Garcia occuperaient les couloirs, tandis qu'Egan-Riley et Balerdi formeraient la charnière centrale. Dans l'entrejeu, Højbjerg et Gomes constitueraient un double pivot censé apporter solidité et maîtrise au jeu marseillais.

Dans le secteur offensif un quatuor prometteur est attendu. Le jeune Nadir serait chargé de l'animation dans l'axe, Greenwood et Gouiri animeraient les côtés, tandis qu'Aubameyang occuperait la pointe tout en espérant de surfer sur sa réussite devant les buts depuis le début de saison. Interrogé vendredi, le technicien italien a recentré le débat sur l'essentiel : " C'est un match très important et je ne pense qu'à ça. Nous devons être disciplinés, compacts et prêts à souffrir. Lyon a perdu des joueurs importants, mais ils sont devant nous au classement. " Une manière de rappeler que l'OM n'a pas de marge et doit rapidement trouver une stabilité collective.

Ainsi, l'affiche de dimanche soir se présente comme un duel d'équipes en chantier, mais dont l'histoire et la rivalité garantissent toujours une intensité particulière. Entre un OL contraint d'innover sans véritable buteur et un OM plombé par des dossiers extra-sportifs et un arrière-garde vacillante, chaque camp se présentera avec ses faiblesses, mais aussi sa fierté. Car au-delà des incertitudes, un Olympico reste un Olympico, un match où l'enjeu dépasse quelques fois les trois points.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce choc de la 3ème journée de Ligue 1 qui sera dirigé par François Letexier aura lieu ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lyon - Marseille ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce dimanche soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Lyon: Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessman, Morton, Sulc, Tolisso, Fofana – Karabec

Marseille: Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi (c), Garcia – Hojbjerg, Gomes, Nadir, Greenwood, Gouiri – Aubameyang

