Le RC Lens en deuil, son speaker historique est mort

Lens a annoncé ce jeudi 28 août la mort de son speaker historique.

Une grosse perte pour le public lensois. Le club a annoncé ce jeudi matin la mort de Roger Rudynski, qui a été le speaker du club pendant 23 ans, de 1989 à 2012, " sous l'impulsion de Gervais Martel " après avoir suivi les rencontres au micro du média Ici Nord (anciennement Fréquence Nord).

"Son ton inimitable, sa bonhomie et son timbre chaud ont notamment accompagné les Sang et Or dans le titre de champion de France 1998 ", a rappelé le club lensois dans un communiqué.

"Le Racing a appris avec une profonde émotion la disparition de Roger Rudynski, voix des soirées lensoises sur Ici Nord avant de devenir, sous l'impulsion de Gervais Martel, celle de Bollaert pendant 23 ans (1989-2012). Son ton inimitable, sa bonhommie et son timbre chaud ont notamment accompagné les Sang et Or dans le titre de champions de France 98.

Personnalité charismatique et profondément attachante, Roger Rudynski a enflammé et marqué les tribunes de Bollaert par son timbre unique, ses enflammades iconiques et son chauvinisme lensois assumé. Acteur de la chaude ambiance de Bollaert pendant 23 ans, celui qui formait un duo emblématique avec Dominique Regia-Corte a notamment été sacré " Micro d'Or " à deux reprises.

Touché en plein coeur, le RCL adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette légende de Bollaert. Le club a également une pensée émue pour tous les supporters qui ont vibré au rythme de ses envolées passionnées. Un hommage appuyé lui sera rendu ce vendredi avant RC Lens-Stade Brestois 29."

De nombreux hommages et messages ont été partagés sur les réseaux sociaux.