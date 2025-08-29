Tirage au sort Ligue Europa : heure, diffusion, chapeaux... Les adversaires de Lille, Lyon et Nice

Après la Ligue des champions, c'est au tour de la petite soeur, la Ligue Europa, de connaître son tirage.

Lille, Lyon et Nice vont connaître leurs adversaires pour la phase de ligue de l'Europa League ce vendredi à partir de 12h45 du côté de Monaco. Le fonctionnement de ce tirage au sort est exactement le même que celui de la Ligue des champions avec 36 clubs sur la ligne de départ, des chapeaux et un gros bouton qui génère les rencontres. Long et fastidieux, les explications sont plus complexes que le déroulé en lui même (le tirage au sort s'effectuera chapeau par chapeau, en commençant par le 1. Après avoir tiré la boule d'un club, son programme sera défini par une intelligence artificielle). Bonne nouvelle pour Lille, les Dogues d'Olivier Giroud se retrouvent dans le chapeau 1, mais cela ne les empechera pas de prendre des gros à l'image du PSG en Ligue des champions qui jouera le Bayern et le Barça. Lyon de son côté sera dans le chapeau 2 alors que Nice sera dans le 3.

Les chapeaux

Chapeau 1 : AS Roma (Italie), FC Porto (Portugal), Glasgow Rangers (Écosse), Feyenoord (Pays-Bas), Lille OSC (France) , Dinamo Zagreb (Croatie), Real Betis Balompié (Espagne), Red Bull Salzbourg (Autriche) et Aston Villa (Angleterre)

Chapeau 2 : Fenerbahçe (Turquie), Braga (Portugal), Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), Olympique Lyonnais (France) , PAOK (Grèce), Viktoria Plzen (Tchéquie), Ferencvaros (Hongrie), Celtic Glasgow (Écosse) et Maccabi Tel Aviv (Israël)

Chapeau 3 : Young Boys de Berne (Suisse), FC Bâle (Suisse), Midtjylland (Danemark), Fribourg (Allemagne), Ludogorets Razgrad (Bulgarie), Nottingham Forest (Angleterre), Sturm Graz (Autriche), FCSB (Roumanie) et OGC Nice (France)

Chapeau 4 : Bologne (Italie), Celta de Vigo (Espagne), VfB Stuttgart (Allemagne), Panathinaïkos (Grèce), Malmö (Suède), Go Ahead Eagles (Pays-Bas), Utrecht (Pays-Bas), Genk (Belgique) et Brann (Norvège)

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort aura lieu à partir de 12h45 à Monaco et sera à suivre en direct sur les antennes de Canal + Sport.