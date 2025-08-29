Mourinho viré, son indemnité est monstrueuse

Le technicien portugais a été limogé de son poste d'entraîneur de Fenerbahce.

Coup de tonnerre en Turquie, l'entraîneur portugais José Mourinho a été limogé de son poste d'entraîneur du Fenerbahce après son élimination en barrage de la Ligue des champions. "Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle A depuis la saison 2024-2025" annonce le communiqué du club.

L'ex-entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de l'Inter Milan n'a pas réussi à faire remporter le titre aux Turcs, un trophée qui leur échappe depuis 2014. On a plus parlé de ses suspensions que ses succès. En avril, il avait agrippé le visage de l'entraîneur du club rival de Galatasaray après un derby perdu en Coupe de Turquie. Il avait déjà écopé deux mois plus tôt de quatre matches de suspension et d'une amende pour des propos tenus contre le 4e arbitre.

Mais tout n'est pas catastrophique pour le Special One car pour se séparer de lui, le club a payé une indemnité de licenciement de 9 millions d'euros. Un montant qui comprend également la rémunération pour le staff technique. Pour rappel, lors de son départ e Chelsea, il avait touché également plus de 9 millions d'euros.