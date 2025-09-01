"Une corruption technologique" : énorme scandale après le penalty accordé à Lamine Yamal

Lors du match de Liga entre le Barça et le Rayo Vallecano, le penalty sifflé a fait polémique.

Une action plus que litigieuse. Lors du match du Barça ce dimanche en Liga face à Vallecano, l'arbitre a accordé un penalty très généreux au FC Barcelone et Lamine Yamal. Mais problème, la VAR était en panne et le penalty n'a pas pu être checké par les officiels, de quoi créer une vive polémique en Espagne et notamment par les observateurs, criant au complot et à la corruption technologique.

C'est notamment le cas dans Radio Marca. "Le penalty de Lamine était un plongeon ignoble . Tout le monde a vu que ce n'était pas un penalty, sauf Busquets Ferrer. Depuis que la VAR existe, trois fois plus de buts ont été refusés au Real Madrid qu'à Barcelone pour hors-jeu . C'est un signe évident de corruption technologique" a lancé Paul Tenorio, journaliste. Quoi qu'il arrive, ce qui ressort également de cette rencontre, c'est le manque d'impact des Barcelonais, pas encore au niveau attendu. "C'est très curieux de voir comment, en 15 jours, ce qui semblait être une équipe imbattable et qui allait avoir le vent en poupe est maintenant confronté à de nombreux problèmes" a également lancé l'un des protagonistes de l'émission. Temporisons tout de même les propos, les compétitions viennent tout juste de reprendre et il reste beaucoup de temps pour prouver la valeur de chaque équipe cette saison.