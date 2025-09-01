"Je ne suis pas content de mon équipe" : Hansi Flick en colère après le match du Barça

Le dernier match du Barça avant la trêve internationale a laissé des traces.

Le Barça n'a pas réussi à obtenir plus qu'un match nul face au Rayo Vallecano ce dimanche lors de la nouvelle journée de Liga. Après le coup de sifflet final, Flick n'a d'ailleurs pas mâché ses mots : il estime que son équipe aurait pu et dû faire bien mieux. Malgré de nombreuses occasions, le Barça n'a pas su concrétiser pour prendre l'avantage. Flick a souligné les erreurs commises et l'inefficacité devant le but, surtout lors de la première mi-temps où l'équipe aurait dû marquer un deuxième but. "Trop de pertes de balles, trop d'erreurs", explique-t-il, désireux de voir ses joueurs progresser dans ces aspects du jeu.

Un autre point de frustration pour Flick a été l'arbitre et la VAR. Malgré certaines décisions discutables, il refuse toutefois d'émettre des excuses, préférant se concentrer sur ce qui peut être amélioré sur le terrain par son équipe. Il admet ne pas comprendre pourquoi la technologie n'a pas fonctionné correctement, mais insiste sur le fait que cela ne doit pas masquer les insuffisances côté barcelonais ou du Rayo.

Lors de la conférence de presse, Hansi Flick a également loué le travail de l'entraîneur du Rayo, Iñigo Pérez, dont l'équipe a montré une intensité remarquable, compliquant fortement la tâche des Catalans. Le manque de contrôle du ballon est un point qui n'a clairement pas échappé à l'œil critique de Flick. Heureusement pour le Barça, Joan Garcia a su protéger les cages catalanes avec de belles interventions, évitant une possible défaite.

Avant que plusieurs de ses joueurs ne rejoignent leurs sélections respectives, Flick a profité de l'après-match pour avoir une discussion franche avec eux. Il souhaite que chacun revienne plus motivé que jamais...