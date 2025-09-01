Adrien Rabiot face à Jonathan Rowe, un acte 2 improbable

Les deux joueurs ont du quitter l'OM après une altercation et se retrouveront dans quelques jours.

Fin de l'affaire Rabiot et Rowe à Marseille. Après la signature de l'Anglais Jonathan Rowe à Bologne en Italie pour 19,5 millions d'euros et un contrat de 4 ans il y a quelques jours, c'est au tour du milieu international, Adrien Rabiot, de quitter Marseille et de partir en Italie selon les informations de Fabrizio Romano. L'ancien parisien va signer son contrat ce lundi et revêtir le maillot iconique du Milan AC. L'OM avait fixé son prix d'achat à 15 millions d'euros, sachant que l'intéressé, qui avait consenti de gros efforts salariaux à son arrivée en Provence, disposera d'un intéressement sur le transfert. On parlerait finalement d'une signature aux alentours des 10 millions.

Mais une scène cocasse pourrait se présenter rapidement pour les deux joueurs car l'arrivée de Rabiot en Italie va être synonyme de rapides retrouvailles avec Rowe. En effet, l'AC Milan doit recevoir Bologne le dimanche 14 septembre pour la 3e journée de Série A. Pas sur que les deux hommes se tombent dans les bras l'un de l'autre, en tout cas la scène sera particulièrement suivie et les duels lors du match également.