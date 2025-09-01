Ekitike risque une sanction de la police et une amende après avoir posté une vidéo sur les réseaux

Le nouvel attaquant de l'équipe de France fait parler de lui en Angleterre, mais pas pour les bonnes raisons.

Transféré pour 96 millions d'euros de Francfort à Liverpool, Hugo Ekitike a parfaitement réussi ses débuts avec Liverpool en marquant déjà plusieurs buts (3 dont 1 dès son premier match lors du Community Shield face à Crystal Palace NDLR) et en se montrant précieux dans le jeu. Pas appelé dans un premier temps par les Bleus de Didier Deschamps pour les deux matchs de qualification face à l'Ukraine et l'Islande, l'ancien joueur du PSG a finalement été appelé ce dimanche 31 août pour palier le forfait de Rayan Cherki, absent plusieurs mois à Manchester City.

Mais si les performances sur le terrain sont commentées, celles en dehors le sont également. Et quand on est transféré pour 96 millions, qu'on joue à Liverpool, les polémiques peuvent vite arriver. Et malheureusement pour le Français, une polémique est née en Angleterre ces dernières heures. Au volant de sa Mercedes G Wagon, l'attaquant a pris le temps de se filmer sur Snapchat, tout en conduisant. Une maladresse, surtout du côté de Liverpool après le décès en voiture de Diogo Jota cet été...

Comme dans quasiment tous les pays, il est illégal de détenir et d'utiliser un téléphone portable ou tout autre appareil pouvant envoyer et recevoir des données pendant que vous conduisez une voiture ou une moto. Enfreindre les règles en Angleterre peut conduire à un retrait de six points sur le permis et une amende de 200 £. Contacté par le Sun, Liverpool n'a pas communiqué.