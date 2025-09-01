Koundé, Konaté... Les tenues des Bleus à Clairefontaine

Florian Gregoire

Koundé, Konaté... Les tenues des Bleus à Clairefontaine Jour de rassemblement à Clairefontaine ce lundi 1er septembre et comme toujours, les tenues ont été scrutées.

L'équipe de France fait son retour en ce mois de septembre avec deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine et l'Islande. Et comme toujours, l'arrivée des joueurs est particulièrement scrutée pour découvrir les tenues de certains joueurs dont Jules Koundé et Ibrahima Konaté qui n'ont pas déçu !

Les joueurs prennent le temps de bien s'habiller et embauchent même du personnel comme l'a expliqué le Parisien dans un reportage publié il y a quelques mois. "Les jeunes sont attirés par ça et, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les arrivées en équipe nationale qui sont devenues de vrais défilés, même ceux qui ne sont pas fans se sentent obligés de suivre le mouvement." expliquait Malick Sall, l'homme chargé de faire les achats pour certains footballeurs.