"Avec Ancelotti, nous avions plus de liberté, Xabi est plus direct" : Carvajal évoque la discipline de l'entraîneur du Real

De retour de blessure, l'Espagnol a analysé l'arrivée de son compatriote sur le banc.

De retour à la compétition après un an sans jouer à la suite de sa terrible blessure, Dani Carvajal a évoqué le gros changement entre Xabi Alonso et Carlo Ancelotti. Pour le latéral expérimenté espagnol, on ne fait pas ce qu'on veut avec Xabi Alonso. Ca ne veut pas dire que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient sous la direction du technicien italien, mais les règles sont différentes et ça se ressent dans l'effectif.

"Chaque entraîneur a sa propre méthodologie, ce sont des générations différentes. Avec Ancelotti, nous avions plus de liberté ; nous sommes arrivés un peu plus tard, même s'il s'est énervé. Xabi est plus offensif, plus discipliné" a lancé le défenseur du Real Madrid au micro d'El Partidazo de COPE " avec Juanma Castaño.

Interrogé également sur le recrutement d'Alexander Arnold et son agacement d'être sur le banc, Dani Carvajal a évoqué son futur en toute honnêteté. "On comprend pourquoi Arnold a été recruté. J'avais 32 ans et j'ai été gravement blessé. C'est normal. Je ne serai pas là pour toujours. Les années passent, et il faut recruter de nouveaux talents."