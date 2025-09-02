Lamine Yamal prend position et répond aux critiques de son entraîneur

Dans une interview, le prodige espagnol a rectifié des propos de son entraîneur.

Lamine Yamal veut tout gagner et il ne manque pas de l'affirmer. Dans une interview accordée à TVE, il explique qu'il espère remporter la Ligue des champions, mais également le Ballon d'or, expliquant que c'est une chance d'etre dans cette position à son âge. "C'est un trophée que tout le monde rêve de remporter, et quiconque prétend le contraire ment. Être là à 18 ans est un moment précieux. J'espère que cela arrivera"

Le jeune numéro 10 du Barça est également revenu sur les propos d'Hansi Flick ces dernières heures, assez critique envers son équipe. Si les observateurs estiment que le technicien allemand a voulu recadrer certaines choses et notamment l'égo grandissant du côté du Barça, Lamine Yamal contredit tout le monde. "Je ne pense pas que ce qu'il a dit soit lié à l'ego, mais plutôt à l'intensité. Nous n'avons pas commencé avec la même intensité que nous avons terminée. Nous avons commis des erreurs. Nous sommes une équipe jeune et nous n'avons pas remporté quatre titres de champion d'affilée… Nous en voulons plus ; il faut se donner du temps" Réponse donc sur le terrain dans quelques jours...