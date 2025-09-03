"S'il n'était pas aussi beau, il pourrait être renvoyé" : Ruben Amorim sévèrement taclé par Jamie Carragher

Pour le consultant, le maintien de Jamie Carragher n'est pas pour de bonnes raisons.

L'histoire entre Ruben Amorim et Manchester United pourrait prendre fin dans quelques jours si les résultats de Man United ne s'améliorent pas. Malgré la victoire le week-end dernier en championnat face à Burnley, le niveau de jeu des Mancuniens est inquiétant et il est difficile d'enchaîner malgré un mercato encore une fois impressionnant avec des sommes folles dépensées. La défaite d'il y a quelques jours face au modeste club Grimsby Town, club de D4, aux tirs au but après un match nul 2-2 en Carabao Cup reste encore dans les mémoires.

Pour une ancienne légende du foot anglais, désormais consultant, Jamie Carragher, le technicien portugais est peut être conservé par la direction pour de mauvaises raisons. "Si Amorim n'était pas aussi charismatique en conférence de presse, s'il n'était pas aussi beau, il pourrait être renvoyé. Si vous regardez les résultats, ils sont épouvantables ! ", faisant également référence aux résultats de la saison dernière. Prenons l'exemple d'Unai Emery et d'Eddie Howe . Ce ne sont pas des managers qui prétendent directement au titre, mais ce sont de bons et solides managers. Penser qu'Amorim a toutes les clés pour ramener Manchester United au sommet alors que d'autres managers ont plus d'expérience et de palmarès… J'ai du mal à le croire" a-t-il lancé dans l'émission "The Overlap Fan Debate" de Sky Bet. Réponse dans quelques jours...