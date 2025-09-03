"Il représente beaucoup pour moi" : Yamal a désormais son propre logo avec des significations cachées

Comme les grandes stars du foot et d'autres sports, Lamine Yamal a désormais son propre logo.

C'est désormais officiel, Lamine Yamal a son propre logo. À seulement 18 ans, la méga star du FC Barcelone et du football mondial, a officiellement dévoilé son logo en collaboration avec Adidas. Ce dernier a été réfléchi par l'Espagnol et son entourage. Il a décidé de s'appuyer sur une construction qui intègre les initiales de son nom, le LY, son pied gauche emblématique sur le ballon et un clin d'œil direct à sa ville natale avec le 304, code postal de Rocafonda, à Mataró . À cela s'ajoutent des éléments visuels inspirés des structures urbaines de Barcelone , une ville qui l'a vu s'imposer comme l'une des grandes promesses du football mondial.

"Ce logo représente beaucoup pour moi, car il reflète qui je suis, d'où je viens et ma façon de jouer ", a déclaré Lamine Yamal au moment de la présentation de ce dernier. "Voir mon histoire représentée aux côtés d'Adidas de cette manière est vraiment spécial." Égérie de la gamme F50, il aura désormais ce logo apposé sur les chaussures.