De nouvelles dates annoncées pour la Ligue des champions et les compétitions européennes

L'UEFA a dévoilé un tout nouveau calendrier.

Alors que la Ligue des champions 2025-2026 va débuter dans quelques jours, l'UEFA a déjà annoncé une modification des dates pour la prochaine édition en raison notamment des nouvelles fenêtres internationales après la Coupe du monde de la Fifa durant l'été 2026.

Dans le détail, les trois tours préliminaires de la Ligue des Champions débuteront le 7 juillet 2026 et s'achèveront le 11 août 2026. Un évènement toujours très attendu par les clubs qui se sont battus toute la saison pour y parvenir. Les barrages, qui permettent de décrocher une place dans la phase de ligue, sont prévus pour les 18/19 et 25/26 août.

Et c'est à partir du 8 septembre que les hostilités commenceront officiellement avec la première journée de la phase de ligue, Elle s'étendra sur 3 jours, jusqu'au 10 septembre, comme cette année. Les fans auront droit à huit journées s'étalant jusqu'à décembre, avant de reprendre en janvier 2027. La deuxième et troisième journée auront lieu en octobre les 13/14 et 20/21, deux autres sont programmées en novembre (3/4, 24/25), et enfin une dernière en décembre (8/9). Le reste se déroulera en janvier 2027.

Le mois de février sera le théâtre des playoffs pour les équipes n'ayant pas obtenu leur qualification directe. Les huitièmes de finale sont prévus les 9/10 et 16/17 mars, tandis que les quarts de finale auront lieu en avril. Le match aller aura lieu les 6/7 mars et le match retour les 13/14 avril. Le match aller des demi-finales se jouera également en avril (27/28 avril), le match retour étant prévu les 4 et 5 mai. La finale est prévue pour le 5 juin, normalement à l'Estadio Metropolitano .

Sachez que l'Europa League commencera de son côté avec une semaine de décalage par rapport à la Ligue des Champions. Les matchs de qualification débuteront le 9 juillet et se concluront le 13 août, alors que les barrages se dérouleront les 20 et 27 août. La première journée de la phase de groupes est fixée au 16/17 septembre, avec une suite de matches jusqu'à décembre et un retour en janvier. La finale aura lieu le 26 mai à Francfort.

Enfin, la Conference League démarre plus tardivement, le 15 octobre, en raison des nouvelles fenêtres internationales. Les équipes s'affronteront jusqu'au 17 décembre pour la phase de groupes. Puis, place aux éliminations directes avec une finale prévue le 2 juin 2027 à Istanbul.