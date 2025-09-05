Qualifications de la Coupe du monde 2026 : calendrier, résultats et classements... Toutes les infos

L'équipe de France de football se lance à l'assaut des qualifications de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec deux premières rencontres en septembre.

La Coupe du monde 2026 est le point d'orgue de la saison 2025-2026 de football. Contrairement à l'édition 2022 au Qatar, le calendrier retrouve ses dates classiques avec un Mondial qui se dispute entre le mois de juin et juillet. Organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du monde aura toutefois des horaires particuliers pour les Européens et notamment en France (Paris possède 6h d'avance sur New-York, 9h sur Los Angeles, 7h sur Mexico (Mexique) ou encore 6h sur Toronto (Canada)). Par ailleurs, en raison de la chaleur extrême annoncée, certains matchs pourraient se jouer très tôt aux Etats-Unis. On parle d'une finale même autour des 9h/10h du matin...

En attendant, les qualifications pour la Coupe du monde sont lancées dans tous les continents. Si pour l'Amérique, l'Afrique, elles sont lancées depuis plusieurs mois, l'Europe a débuté sa campagne il y a peu de temps et les membres présents dans le Final Four de la Ligue des nations débutent même leur campagne seulement en septembre 2026. C'est le cas notamment de la France qui lance ses éliminatoires avec deux matchs face à l'Ukraine et l'Islande, le 5 et 9 septembre.

Les résultats

Découvrez tous les résultats des rencontres des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour en quasi temps réel après la fin des rencontres.

Les classements des éliminatoires

Le premier tour a un format habituel avec 12 groupes de quatre ou cinq équipes. Le vainqueur de chaque groupe composte son billet pour la Coupe du Monde. Les quatre places restantes seront disputées au cours d'une compétition de barrage de 16 équipes (26-31 mars 2026), impliquant les 12 deuxièmes de groupe et les quatre vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Le calendrier

Présente dans le Final Four de la Ligue des nations en juin dernier, l'équipe de France se retrouve dans un groupe de quatre, voici le calendrier détaillé :

Les groupes des éliminatoires