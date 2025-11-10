Qualifications de la Coupe du monde 2026 : les Bleus qualifiés si... Calendrier, résultats et classements

Les Bleus ont rendez-vous au mois de novembre pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde.

Les Bleus espèrent se qualifier pour la prochaine Coupe du monde qui se dispute aux Etats-Unis, Mexique et Canada dès ce jeudi au Parc des Princes. En effet, les Bleus ne se sont pas encore qualifiés pour le Mondial 2026 après leur match nul 2-2 sur la pelouse de l'Islande en octobre dernier. La France est toutefois invaincue dans le groupe D, et a trois points d'avance sur l'Ukraine, leur adversaire ce jeudi 13 novembre et six sur l'Islande (4 points, +2). Une victoire, peu importe la manière ou l'écart, suffit pour envoyer la France à la Coupe du monde. Si les Bleus signent un deuxième match sans victoire de rang il faudra assure des matchs nuls car seulement deux points supplémentaires lors des deux dernières rencontres sont nécessaires pour s'assurer un billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Contrairement à l'édition 2022 au Qatar, le calendrier retrouve ses dates classiques avec un Mondial qui se dispute entre le mois de juin et juillet. Organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du monde aura toutefois des horaires particuliers pour les Européens et notamment en France (Paris possède 6h d'avance sur New-York, 9h sur Los Angeles, 7h sur Mexico (Mexique) ou encore 6h sur Toronto (Canada)). Par ailleurs, en raison de la chaleur extrême annoncée, certains matchs pourraient se jouer très tôt aux Etats-Unis. On parle d'une finale même autour des 9h/10h du matin...

Les résultats

Découvrez tous les résultats des rencontres des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour en quasi temps réel après la fin des rencontres.

Les classements des éliminatoires

Le premier tour a un format habituel avec 12 groupes de quatre ou cinq équipes. Le vainqueur de chaque groupe composte son billet pour la Coupe du Monde. Les quatre places restantes seront disputées au cours d'une compétition de barrage de 16 équipes (26-31 mars 2026), impliquant les 12 deuxièmes de groupe et les quatre vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Le calendrier

Présente dans le Final Four de la Ligue des nations en juin dernier, l'équipe de France se retrouve dans un groupe de quatre, voici le calendrier détaillé :

Les groupes des éliminatoires