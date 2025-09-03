"Déçu par Luis Enrique ?" : Donnarumma sort du silence après son éviction du PSG

L'Italien, désormais lié à Manchester City, s'est exprimé pour la première fois sur son départ du PSG.

Le géant italien, grand artisan de la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, n'est plus en Ligue 1. Un choix décidé et assumé par Luis Enrique pour cette nouvelle saison, préférant miser sur un jeune talent comme Lucas Chevalier. Si pour certains supporters le départ de l'Italien a été douloureux et la façon dont il a été remercié était assez brutale, le nouveau portier de Manchester City n'en veut absolument pas à Luis Enrique.

"J'avais hâte d'aller à City, car le club et l'entraîneur me voulaient vraiment. On ne peut qu'être fier d'être autant convoité par le plus grand club du monde" a-t-il lancé en conférence de presse à l'occasion du rassemblement de l'Italie. "Je suis heureux et enthousiaste. Déçu par Luis Enrique ? J'ai toujours eu une excellente relation avec l'entraîneur. Je l'appréciais car il était direct avec moi dès le stage. Je ne m'attendais pas à partir le soir de notre victoire en Ligue des champions, mais cette saison, il est venu me voir et m'a annoncé sa décision concernant moi et le poste de gardien. C'est pourquoi je ne peux pas être déçu. Chacun doit faire ses propres choix, et il l'a fait. Le soutien de mes coéquipiers et des équipes du PSG m'a fait comprendre ce que j'ai apporté au club. Ce qui reste au final, ce sont ces choses : savoir que tout le monde éprouve de l'affection pour moi me rend fier et heureux."