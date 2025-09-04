Algérie - Botswana : la défense des Fennecs décimée

L'Algérie aborde ce jeudi 4 septembre la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en accueillant le Botswana à Tizi-Ouzou.

Solide leader du groupe G avec quinze points, la sélection algérienne dirigée par Vladimir Petkovic s'avance avec ambition et confiance pour duel face au Botswana comptant pour la 7ème journée des éliminatoires, forte d'une impressionnante série de victoires face à l'Ouganda, le Botswana puis le Mozambique. Ce redressement, marqué par une attaque prolifique et un collectif retrouvé, a effacé les doutes nés de la défaite concédée lors de la troisième journée face à la Guinée, un revers finalement sans grande conséquence au regard de la dynamique actuelle. Les Fennecs apparaissent désormais en pole position pour décrocher une qualification directe, objectif majeur après deux Coupes du Monde manquées.

Une cascade de forfaits en défense

Ce rendez-vous ne se fera pourtant pas sans quelques secousses sur le plan défensif. Le sélectionneur doit composer avec une cascade d'absences. Mohamed Farsi, Rayan Aït-Nouri et Mohamed Amine Madani sont tous forfaits sur blessure, tandis que Jaouen Hadjam a dû quitter le stage pour raisons familiales. Face à ce casse-tête, Petkovic devra innover et bricoler, confiant probablement le couloir droit à Kevin Guitoun, tandis que Youcef Atal, habituellement latéral droit, devrait être repositionné sur le flanc gauche. Une réorganisation contrainte qui modifie les équilibres, mais qui témoigne également de la capacité d'adaptation de ce groupe en quête de certitudes défensives.



Si l'arrière-garde apparaît affaiblie, le cœur du jeu algérien demeure une véritable source de richesses. Même privé de Himad Abdelli, blessé, le milieu de terrain regorge de talents créatifs et expérimentés. Riyad Mahrez, capitaine et maître à jouer, pourra compter sur la finesse technique de Saïd Benrahma et la vision de jeu d'Houssem Aouar. À ces noms s'ajoute celui d'Ilan Kebbal, dont le début de saison étincelant avec le Paris FC lui a valu de retrouver la sélection. Avec un quatuor aussi inspiré même si deux éléments commenceront sur le banc, les attaquants Amine Gouiri et Mohamed Amoura devraient bénéficier de nombreuses munitions pour faire sauter le verrou botswanais. Ce secteur offensif, capable de variations rapides et d'éclairs de génie, sera encore une fois le moteur des ambitions algériennes.

Faire le plein avant la Guinée

Le Botswana, troisième du groupe avec neuf points, se présente avec l'espoir de créer la surprise, mais conscient de l'ampleur de la tâche. L'équipe dirigée par Morena Ramoreboli s'appuie sur une génération en quête de repères et voit l'arrivée de deux nouveaux milieux, Thapelo Mabedi et Shanganani Ngada, comme une opportunité de renouvellement. Le retour de cadres tels que Mpho Kgaswane et Thabo Maponda offre également davantage de stabilité. Les Zèbres, qui restent sur une victoire face à la Somalie, savent toutefois que leur irrégularité chronique, symbolisée par une série de nuls et de défaites récentes, les fragilise avant d'affronter le leader du groupe.

Dans ce contexte, l'Algérie aborde la rencontre en favorite logique et incontestée. Une victoire face au Botswana permettrait aux Fennecs de se rapprocher encore plus de la qualification directe et de préparer sereinement le choc tant attendu contre la Guinée, prévu lundi prochain au Maroc. Si le rapport de forces laisse présager peu de suspense, la prudence reste de mise dans un football africain souvent imprévisible. Néanmoins, la détermination d'un groupe en quête de rédemption mondiale et la ferveur d'un stade comble devraient suffire à guider les Verts vers un nouveau succès, consolidant ainsi leur marche vers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et le Botswana aura lieu ce jeudi à 21h00 au stade Hocine Aït Ahmed à Tizi Ouzou.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie -Botswana ?

La rencontre entre l'Algérie et le Mozambique n'est diffusée sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre qui détient les droits de transmission

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faudra être abonné à l'Equipe. Ainsi, il vous sera possible de suivre la rencontre via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de l'Algérie: Guendouz - Atal, Mandi, Bensebaïni, Guitoun - Boudaoui, Benzia, Chaïbi Mahrez - Gouiri, Amoura

La compo probable de Botswana: Phoko - Velaphi, Kopelang, Gaolaolwe, Johnson - Mohutsiwa, Baruti, Setsile, Boy, Ditsele - Orebonye

Les différentes côtes

L'Algérie est largement favorite chez les bookmakers pour cette confrontation face au Botswana

Betclic : Algérie 1,15 / Nul 5,65 / Botswana 15,75

Winamax : Algérie 1,16 / Nul 5,80 / Botswana 16,00

Unibet : Algérie 1,14 / Nul 5,20 / Botswana 14,20

Parions Sports : Algérie 1,13 / Nul 5,30 / Botswana 14,50