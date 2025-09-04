Algérie - Botswana : Bousculée par le Botswana, l'Algérie peut remercier Bounedjah, le résumé
Après un premier acte laborieux, les Verts ont su faire la différence en fin de match grâce au doublé du rentrant Bounedjah. Ils s'imposent face au Botswana (3-1) ce jeudi à Tizi-Ouzou et se rapprochent encore plus de la qualification en Coupe du Monde.
04/09/25 - 23:44 - Bonne soirée à tous et à toutes !
Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances.
FULL TIME | نهاية المباراة#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie???????? pic.twitter.com/OnzNqouwN9— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) September 4, 2025
04/09/25 - 23:39 - Le résumé, les Verts s'en sortent bien
L’Algérie poursuit sur sa belle dynamique en s’imposant pour la sixième fois en sept rencontres lors de ces éliminatoires du Mondial. Avec 18 points au compteur, soit six de plus que le Mozambique, qui se rend demain en Ouganda, les Verts semblent désormais filer tout droit vers la Coupe du Monde. Déjà battu à l’aller sur le score de trois buts à un, le Botswana a subi le même sort au retour à Tizi-Ouzou. Ceux qui n’ont pas suivi la rencontre auraient du mal à imaginer que les hommes de Petkovic ont dû se défaire d’un véritable piège ce soir.
Après un but plutôt chanceux d’Amoura (33e, 1-0) sur un centre dévié de Bensebaïni, les Verts ont eu tendance à reculer. L’égalisation juste avant la pause de Kopelang (43e, 1-1) sanctionnait logiquement un certain relâchement défensif des Fennecs. Les coéquipiers de Mahrez auraient même pu regagner les vestiaires avec un but de plus dans les valises si la transversale n’avait pas détourné une frappe de Cooper (45+8e). Dès le début du match, Guendouz avait déjà été mis à l’épreuve sur une tentative trop croisée de Sisenyi (7e).
Après la pause, on a observé un léger regain d’intentions offensives côté algérien, avec plus de mouvement et d’initiatives sur les ailes. Kopelang aurait pu cette fois tromper son propre gardien sur une déviation qui a heurté la barre (46e). Mais il a fallu attendre l’entrée conjointe de Belaïli, Benrahma et Bounedjah pour faire basculer la rencontre (67e). Ce dernier, quatre minutes après son entrée, a libéré les nombreux spectateurs du stade Hocine Aït Ahmed en poussant tranquillement le ballon au fond des filets sur un centre à ras de terre d’Amoura (71e, 2-1), profitant d’une sortie ratée de Phoko. L’attaquant d’Al Shamal, qui continue de faire parler de lui à 33 ans, a même signé un doublé en fin de match (3-1, 94e) après un grand travail de Belaïli, se rapprochant ainsi encore davantage de Abdelhafid Tasfaout dans le classement des meilleurs buteurs avec la sélection (34 contre 36). Petkovic pouvait enfin respirer, et la frappe sur la barre de Chaïbi dans les derniers instants est restée anecdotique. Un écart de trois buts aurait été cruel pour le Botswana, qui a pourtant montré de belles qualités dans le jeu de transition.
L’Algérie se rapproche donc un peu plus de son rêve : participer à sa cinquième Coupe du Monde, douze ans après sa belle épopée au Brésil. Une victoire face à la Guinée lundi au Maroc assurerait quasiment la qualification. Mais le principal enseignement de la soirée demeure que les Verts ne doivent jamais se reposer sur leurs lauriers. La défaite en juin face à la Suède et le premier acte laborieux contre le Botswana ne sont pas dignes d’une sélection qui regorge autant de talents.
04/09/25 - 23:36 - Le deuxième but de Bounedjah (vidéo)
Le 34ème but de Bounedjah avec la sélection
BAGHDAD BOUNEDJAH QUI INSCRIT UN DOUBLÉ FACE AU BOTSWANA !!! ⚽️⚽️✅— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 4, 2025
La qualification pour la Coupe du Monde 2026 approche pour les Algériens ! ⏳????
???? (@lequipe) pic.twitter.com/jkpeIhz3dD
04/09/25 - 23:15 - Bounedjah a deux buts de Tasfaout
Avec 2 buts inscrits ce soir face au Botswana, Bounedjah est à 34 unités avec les Verts. Il est à deux réalisations d'égaler Tasfaout (36 buts)
04/09/25 - 23:08 - Les Verts domptent le Botswana et se rapprochent des USA (3-1)
C'est terminé ! Dans un match piège où les Verts ont longtemps souffert, les joueurs de Vladimir Petkovic ont su faire la différence en seconde période grâce au rentrant Baghdad Bounedjah auteur d'un doublé. La Coupe du Monde est de plus en plus proche pour l'Algérie
04/09/25 - 23:07 - 98' - Transversale pour Chaïbi
Chaïbi aurait pu marquer le quatrième but algérien mais son tir est repoussé par la transversale
04/09/25 - 23:05 - 97' - Doublé de Bounedjah (3-1)
L'Algérie respire enfin ! Bounedjah parvient à convertir un ballon récupéré par Belaïli dans la surface adverse, en catapultant un joli tir dans les buts adverses. 3-1 pour les Verts
04/09/25 - 23:02 - 90+4' - Belaïli conserve le ballon
En essayant de gagner du temps, Youcef Belaïli parvient à perdre du précieux du temps en conservant le cuir dans la surface adverse
04/09/25 - 23:00 - 90+2' - 7 minutes du temps additionnel
Il y aura 7 minutes du temps additionnel dans cette seconde période
04/09/25 - 22:58 - 90' - Guendouz repousse le danger
Le portier algérien est vigilant pour repousser en catastrophe un centre contré de Kgaswane
04/09/25 - 22:56 - 88' - Atal touché
Youcef Atal bénéficie des soins après avoir été touché dans un duel
04/09/25 - 22:53 - 85' - Maponda trop gourmand
Grosse occasion gâchée pour le Botswana avec Maponda qui n'a pas su armer une frappe alors que Guendouz a deserté le but. Il frappe après avoir trop temporiser. Le ballon est repoussé par la défense algérienne
04/09/25 - 22:51 - 83' - Bounedjah manque le doublé
Avec une belle déviation de la tête sur un centre fuyant de la droite, Bounedjah aurait pu doubler la marque mais ça passe à côté du cadre
04/09/25 - 22:50 - 82' - Le but de Bounedjah (vidéo)
Revivez le but de Bounedjah en vidéo
GOAAAAAAAAAAAL BOUNEDJAH SUR UNE MAGNIFIQUE SEQUENCE COLLECTIVE pic.twitter.com/ZUN8v15Di1— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 4, 2025
04/09/25 - 22:46 - 79' - Trois changements botswanais
Après le deuxième but algérien, le sélectionneur botswanais a incorporé trois nouveaux joueurs. Kgamanyane, Maponda et Semadi sont entrés à la place de Baruti, Sesinyi et Kgaswane