Algérie - Botswana : Bousculée par le Botswana, l'Algérie peut remercier Bounedjah, le résumé

04/09/25 - 23:39 - Le résumé, les Verts s'en sortent bien

L’Algérie poursuit sur sa belle dynamique en s’imposant pour la sixième fois en sept rencontres lors de ces éliminatoires du Mondial. Avec 18 points au compteur, soit six de plus que le Mozambique, qui se rend demain en Ouganda, les Verts semblent désormais filer tout droit vers la Coupe du Monde. Déjà battu à l’aller sur le score de trois buts à un, le Botswana a subi le même sort au retour à Tizi-Ouzou. Ceux qui n’ont pas suivi la rencontre auraient du mal à imaginer que les hommes de Petkovic ont dû se défaire d’un véritable piège ce soir.

Après un but plutôt chanceux d’Amoura (33e, 1-0) sur un centre dévié de Bensebaïni, les Verts ont eu tendance à reculer. L’égalisation juste avant la pause de Kopelang (43e, 1-1) sanctionnait logiquement un certain relâchement défensif des Fennecs. Les coéquipiers de Mahrez auraient même pu regagner les vestiaires avec un but de plus dans les valises si la transversale n’avait pas détourné une frappe de Cooper (45+8e). Dès le début du match, Guendouz avait déjà été mis à l’épreuve sur une tentative trop croisée de Sisenyi (7e).

Après la pause, on a observé un léger regain d’intentions offensives côté algérien, avec plus de mouvement et d’initiatives sur les ailes. Kopelang aurait pu cette fois tromper son propre gardien sur une déviation qui a heurté la barre (46e). Mais il a fallu attendre l’entrée conjointe de Belaïli, Benrahma et Bounedjah pour faire basculer la rencontre (67e). Ce dernier, quatre minutes après son entrée, a libéré les nombreux spectateurs du stade Hocine Aït Ahmed en poussant tranquillement le ballon au fond des filets sur un centre à ras de terre d’Amoura (71e, 2-1), profitant d’une sortie ratée de Phoko. L’attaquant d’Al Shamal, qui continue de faire parler de lui à 33 ans, a même signé un doublé en fin de match (3-1, 94e) après un grand travail de Belaïli, se rapprochant ainsi encore davantage de Abdelhafid Tasfaout dans le classement des meilleurs buteurs avec la sélection (34 contre 36). Petkovic pouvait enfin respirer, et la frappe sur la barre de Chaïbi dans les derniers instants est restée anecdotique. Un écart de trois buts aurait été cruel pour le Botswana, qui a pourtant montré de belles qualités dans le jeu de transition.

L’Algérie se rapproche donc un peu plus de son rêve : participer à sa cinquième Coupe du Monde, douze ans après sa belle épopée au Brésil. Une victoire face à la Guinée lundi au Maroc assurerait quasiment la qualification. Mais le principal enseignement de la soirée demeure que les Verts ne doivent jamais se reposer sur leurs lauriers. La défaite en juin face à la Suède et le premier acte laborieux contre le Botswana ne sont pas dignes d’une sélection qui regorge autant de talents.