"Je ne partage pas ce qu'ils veulent me faire acheter ni ce qu'ils veulent vendre aux gens" : Pochettino tacle le Barça

Le sélectionneur des Etats-Unis s'est montré en total désaccord avec la gestion du Barça.

Actuel sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis et entraîneur de l'Espanyol de 2009 à 2012, Mauricio Pochettino a mis un gros tacle au FC Barcelone dans l'émission "El Cafelito" de Josep Pedrol. "On me dit toujours : "On verra bien, si le Barça te propose un poste, on verra bien ce que tu en penses." Je peux te dire que je n'entraînerais pas Barcelone" a d'abord lancé le technicien argentin avant de justifier ses propos.

"J'essaie toujours d'expliquer les choses, sans offenser personne… On dit que le Barça est plus qu'un club. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il faut inculquer certaines idées aux enfants ? Je pense que Barcelone a tort. Chaque équipe de football a sa culture et le Barça est un grand club, mais je ne partage pas ce qu'ils veulent me faire acheter ni ce qu'ils veulent vendre aux gens. Je pense que l'Espanyol est un club beaucoup plus indépendant et beaucoup plus catalan, beaucoup plus catalan, que Barcelone", a conclu l'entraîneur. Reste à savoir si le FC Barcelone était vraiment interessé pour recruter l'ancien coach des Spurs de Tottenham.