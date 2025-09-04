Tensions Russie - Ukraine dans le vestiaire du PSG

L'ancien gardien du Dynamo Kiev, Denys Boyko, a révélé la demande du défenseur central Illia Zabarnyi avant de signer pour le club parisien.

De grosses tensions dans le vestiaire du PSG ? Selon des informations rapportées par la Gazzetta Dello Sport et des médias ukrainiens, le défenseur central Illia Zabarnyi, recruté cet été en provenance de Bournemouth pour 63 millions d'euros , aurait demandé le départ du gardien russe Matvey Safonov avant d'accepter l'offre parisienne.

L'information a été révélée par l'ancien gardien du Dynamo Kiev, Denys Boyko, lors d'une émission sur Football 360 : " J'ai parlé avec Illia et il m'a dit qu'il avait demandé que le Russe ne rejoigne pas le PSG . Malheureusement, tout ne dépend pas de lui. Safonov a un contrat jusqu'en 2029 et il ne peut pas être résilié." Mais le gardien ne semble pas prêt de partir si on regarde les nouvelles déclarations. "Je suis prêt à me battre pour de nouveaux trophées et de nouvelles opportunités". Invité à commenter la situation qu'il vit avec Zabarnyi, le Russe a été cash. "Je ne le ferai pas."

Bien conscient du problème, Luis Enrique a tenté d'apaiser certaines éventuelles tensions. "Le sport et le football sont le meilleur moyen d'inclure les gens et de créer l'unité, pas la division" a-t-il lancé.