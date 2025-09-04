"L'équipe de France aujourd'hui, il y a 11 noirs" : le dérapage de Pierre Ménès sur le foot français

L'ancien consultant de Canal + a totalement dérapé en donnant son avis sur l'équipe de France.

Invité ce mercredi sur le plateau de la chaîne YouTube d'extrême droite TVLibertés, le consultant Pierre Ménès a choqué en réduisant l'équipe de France de football à "11 noirs". L'ancien membre de Canal + a totalement dérapé après avoir évoqué une expérience de père avec son fils et le club de Torcy.

"Au bout de 3 entraînements, mon fils me dit : 'J'y vais plus' […] Ils me disent pas 'Bonjour', ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi : je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'est la vérité, dans l'équipe, ils avaient que des Maghrébins et des noirs. C'est la réalité du football en Île-de-France et du football français aussi. Si vous allez voir un match de Division Honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France : l'équipe de France aujourd'hui, il y a 11 noirs". Des propos qui risquent de laisser des traces, provoquer des réactions, notamment auprès de certains joueurs et qui seront certainement condamnés par la Fédération française de football dans les prochaines heures.