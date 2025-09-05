DIRECT. Ukraine - France : suivez le match

Ce vendredi soir, l'équipe de France débute sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine. Suivez le match en direct.

En direct

20:56 - Olise en finesse ! (0-1, 10e) Replacé en meneur de jeu ce soir, Michael Olise inscrit son 3e but avec les Bleus ! Sur son premier ballon avec un espace à négocier, Bradley Barcola provoque et cherche Mbappé dans la surface. Le capitaine laisse le ballon passer pour Olise qui reprend du pied gauche en finesse. Trubin ne peut rien faire, trompé sur sa gauche.

20:55 - Koné s'en sort (0-0, 10e) Bien placé sur un une-deux entre Konoplya et Dovbyk, Manu Koné obtient un coup franc près de sa surface.

20:53 - Doué contré (0-0, 9e) Pour l'un de ses premiers ballons intéressants à négocier, Désiré Doué repique vers le centre du terrain. Il frappe mais le cuir termine sur Matviyenko.

20:52 - Incompréhension tricolore (0-0, 8e) Sur le côté droit, Désiré Doué aperçoit l'appel en profondeur de Jules Koundé. La passe extérieure de l'ailier est interceptée, tandis que le latéral s'était replié.

20:51 - Upamecano vigilant (0-0, 6e) À deux reprises, le danger penche du côté gauche pour les Ukrainiens mais Upamecano repousse le cuir de la tête dans sa surface.

20:50 - Première accélération (0-0, 5e) Malgré le pressing collectif initié par les Bleus, les Ukrainiens parviennent à se sortir de l'entonnoir. Les joueurs de Serhiy Rebrov se projettent.

20:49 - Barcola sanctionné (0-0, 4e) À la lutte avec son coéquipier en club Zabarnyi, Bradley Barcola s'emmène le ballon de la main droite. Danny Makkelie siffle.

20:48 - Premier ballon (0-0, 3e) Après une longue possession et une série de passes courtes, les Bleus allongent une transmission en direction de Kylian Mbappé. Konoplya prolonge de la tête en direction de Trubin.

20:48 - Longue possession (0-0, 3e) Depuis le coup d'envoi, les Ukrainiens n'ont toujours pas touché le ballon.

20:47 - Les Ukrainiens regroupés (0-0, 2e) Les coéquipiers d'Artem Dovbyk ne veulent pas s'exposer. Le bloc ukrainien est bas sur cette pelouse alors que les Bleus ont mis le pied sur le ballon.

20:46 - Zinchenko oppressant (0-0, 1e) Dès la première minute, Zinchenko monte haut sur Désiré Doué. Le ton est donné dans cette rencontre.

20:45 - C'est parti ! (0-0, 1e) Kylian Mbappé lance les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 pour les Bleus.

20:44 - Engagement pour la France Après le toss entre les capitaines Mbappé et Matviyenko, ce sont les Bleus qui vont donner le coup d'envoi d'Ukraine - France.

20:42 - Émotion vive Au moment de l'hymne ukrainien, l'émotion est vive dans la Tarczynski Arena.

20:40 - Place aux hymnes Dans une ambiance incandescente, la Marseillaise retentit dans l'enceinte polonaise.

20:38 - Entrée des joueurs Dans l'arène de la Tarczynski Arena, les 22 acteurs de la rencontre Ukraine - France pénètrent sur la pelouse. À noter que les Ukrainiens entrent avec leur drapeau autour des épaules.

20:35 - Le corps arbitral Ce soir, Danny Makkelie sera au sifflet d'Ukraine - France. Le Néerlandais sera accompagné par Hessel Steegstra et Jan de Vries, arbitres assistants. Allard Lindhout sera le quatrième arbitre, tandis que Dennis Johan Higler sera chargé de la VAR.

20:30 - Un football qui s'exporte en Europe À l'image d'Illia Zabarnyi, recruté cet été par le Paris Saint-Germain, les meilleurs footballeurs ukrainiens évoluent désormais dans les plus grands clubs d'Europe. Une donnée qui n'a pas échappée à Didier Deschamps et à son staff. Le sélectionneur des Bleus a loué les qualités du défenseur avant de revenir sur son son adversaire du soir : "Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S'il a été recruté par le PSG et Luis Enrique c'est qu'ils ont repéré des qualités. C'est un joueur qui dégage beaucoup de sérenité et qui est à l'aise dans la relance, c'est important quand on joue à Paris. C'est encore un jeune joueur, mais il a un très bon potentiel. Il y a un contexte, bien évidemment. La condition n'est pas optimale pour tous les joueurs. C'est normal à ce moment de la saison. Il y a la qualités des adversaires, avec de très bons joueurs : beaucoup ont joué au Shakhtar Donestk ou dans de grands clubs européens. Ils ont l'habitude d'enchainer pas mal de matchs. Sur le plan offensif, il y a des joueurs de qualités. Sur le plan collectif et créativité, avec tous leurs joueurs offensifs, ça fait quelque chose d'intéressant et de dangereux".

20:25 - Près de quatre ans Depuis novembre 2021, l'Ukraine n'a plus disputé un match sur son territoire en raison du conflit qui oppose le pays à la Russie. Ce vendredi soir, l'affiche a été délocalisée à la Tarczynski Arena de Wroclaw (Pologne).

20:20 - Sur quelle chaîne regarder Ukraine - France ? Détenteur des droits TV des matchs de la France, TF1 diffusera la première affiche des éliminatoires au Mondial 2026 contre l'Ukraine.

20:15 - Mbappé : "J'essaie d'être fédérateur" Le capitanat, un rôle qui tient à coeur à Kylian Mbappé comme il l'a confirmé : "J'ai grandi comme capitaine, j'ai commencé comme novice. J'ai maintenant un peu plus d'expérience, j'essaie d'être fédérateur. J'essaie de donner de la liberté à de nouveaux cadres et laisser de la place à chacun de mes coéquipiers. Avec des nouveaux cadres surtout, chacun de mes coéquipiers a une place importante. Surtout si on veut aller loin dans les compétitions et notamment la Coupe du monde cet été".

20:10 - Le capitanat ? La polémique prend fin En Pologne, Kylian Mbappé débute sa première campagne de Coupe du monde comme capitaine des Bleus. Après ses absences répétées à l'automne avec le groupe, l'attaquant du Real Madrid est bien le porteur du brassard qui a reçu le soutien de Didier Deschamps : "Si je lui ai donné cette responsabilité, c'est que j'estimais qu'il en avait la capacité. Tout Kylian qu'il est, avec ses capacités sur le terrain, la force qu'il a mentalement… Il a eu une période où il était moins bien pour certaines raisons, mais il a toujours assumé. Après qu'il y ait des obligations plus ou moins contraignantes selon le moment, bien évidemment c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé devant vous (les journalistes). C'est pas idéal mais il vit très bien cette situation. C'est le capitaine et l'un des leaders de ce groupe".

20:05 - "Un monument du football français" Présent en conférence de presse, le capitaine Kylian Mbappé a évoqué le futur de son sélectionneur et son départ à la fin de cette compétition. L'attaquant du Real Madrid en a profité pour rendre hommage à son parcours réalisé à la tête des Bleus : "C'est un monument du football français. Son CV parle pour lui. Il a marqué l'histoire comme joueur puis comme entraîneur. Il a remis l'équipe de France sur le devant de la scène. Il faut lui être éternellement reconnaissant. Sur les deux étoiles qu'on a, il a contribué aux deux. Maintenant c'est sa dernière saison d'après ses dires. On espère qu'il sera content avec la Coupe du monde dans les mains pour finir".

20:00 - Dernière danse Ce vendredi soir, Didier Deschamps va lancer son dernier bal à la tête de l'équipe de France. Sélectionneur des Bleus depuis 2012 et la fin de l'Euro, l'ancien entraîneur de l'OM quittera la sélection après la Coupe du monde 2026. Avant cette dernière échéance, Didier Deschamps a témoigné sa motivation sans faille : "Sans parler de ma fonction de sélectionneur puisque je ne suis pas actif tous les jours, même si je regarde des matchs tout le temps, chaque matin je sais que je suis privilégié de part de la vie que j'ai eue, des responsabilités que j'ai pu avoir, de ma fonction de sélectionneur. Ce qui est important, c'est l'envie et la détermination. Je me suis jamais vu faire les choses à moitié. J'ai besoin de cette adrénaline qui me va bien, dans ma tête ou dans mon coeur".