Ukraine - France : "Un monument du football français"... Mbappé rend hommage à Didier Deschamps avant sa "dernière danse"

Ce vendredi soir, l'équipe de France débute sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Face à l'Ukraine, le sélectionneur Didier Deschamps commence son ultime campagne.

Une campagne de qualification pas comme les autres. Ce vendredi soir, Didier Deschamps va lancer son dernier bal à la tête de l'équipe de France. En Pologne face à l'Ukraine (l'Ukraine étant toujours au coeur d'un conflit armé avec la Russie, les rencontres de la sélection ne peuvent pas se dérouler sur le territoire national, NLDR) les Bleus lancent un long périple jusqu'à la Coupe du monde 2026 et aux États-Unis. Une échéance alléchante pour le groupe France qui a connu le sacre en 2018 avant d'échouer en finale quatre ans plus tard face à l'Argentine. Présent en conférence de presse, le capitaine Kylian Mbappé a évoqué le futur de son sélectionneur et son départ à la fin de cette compétition. L'attaquant du Real Madrid en a profité pour rendre hommage à son parcours réalisé à la tête des Bleus : "C'est un monument du football français. Son CV parle pour lui. Il a marqué l'histoire comme joueur puis comme entraîneur. Il a remis l'équipe de France sur le devant de la scène. Il faut lui être éternellement reconnaissant. Sur les deux étoiles qu'on a, il a contribué aux deux. Maintenant c'est sa dernière saison d'après ses dires. On espère qu'il sera content avec la Coupe du monde dans les mains pour finir".

Présent face aux médias, le sélectionneur a été clair : il reste motivé comme à ses débuts : "Sans parler de ma fonction de sélectionneur puisque je ne suis pas actif tous les jours, même si je regarde des matchs tout le temps, chaque matin je sais que je suis privilégié de part de la vie que j'ai eue, des responsabilités que j'ai pu avoir, de ma fonction de sélectionneur. Ce qui est important, c'est l'envie et la détermination. Je me suis jamais vu faire les choses à moitié. J'ai besoin de cette adrénaline qui me va bien, dans ma tête ou dans mon coeur".

Mbappé soutenu par son sélectionneur

En Pologne, Kylian Mbappé débute sa première campagne de Coupe du monde comme capitaine des Bleus. Un rôle important pour le buteur qui a reçu le soutien de Didier Deschamps : "Si je lui ai donné cette responsabilité, c'est que j'estimais qu'il en avait la capacité. Tout Kylian qu'il est, avec ses capacités sur le terrain, la force qu'il a mentalement… Il a eu une période où il était moins bien pour certaines raisons, mais il a toujours assumé. Après qu'il y ait des obligations plus ou moins contraignantes selon le moment, bien évidemment c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé devant vous (les journalistes). C'est pas idéal mais il vit très bien cette situation. C'est le capitaine et l'un des leaders de ce groupe". Le capitanat, un rôle qui tient à coeur à Kylian Mbappé comme il l'a confirmé : "J'ai grandi comme capitaine, j'ai commencé comme novice. J'ai maintenant un peu plus d'expérience, j'essaie d'être fédérateur. J'essaie de donner de la liberté à de nouveaux cadres et laisser de la place à chacun de mes coéquipiers. Avec des nouveaux cadres surtout, chacun de mes coéquipiers a une place importante. Surtout si on veut aller loin dans les compétitions et notamment la Coupe du monde cet été".

Un premier déplacement "pas optimal"

Alors que l'Ukraine n'a plus disputé un match sur son territoire depuis novembre 2021, le football ukrainien ne cesse de s'exporter à l'image d'Illia Zabarnyi, recruté cet été par le Paris Saint-Germain. Didier Deschamps a loué les qualités du défenseur avant de revenir sur son son adversaire du soir : "Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S'il a été recruté par le PSG et Luis Enrique c'est qu'ils ont repéré des qualités. C'est un joueur qui dégage beaucoup de sérenité et qui est à l'aise dans la relance, c'est important quand on joue à Paris. C'est encore un jeune joueur, mais il a un très bon potentiel. Il y a un contexte, bien évidemment. La condition n'est pas optimale pour tous les joueurs. C'est normal à ce moment de la saison. Il y a la qualités des adversaires, avec de très bons joueurs : beaucoup ont joué au Shakhtar Donestk ou dans de grands clubs européens. Ils ont l'habitude d'enchainer pas mal de matchs. Sur le plan offensif, il y a des joueurs de qualités. Sur le plan collectif et créativité, avec tous leurs joueurs offensifs, ça fait quelque chose d'intéressant et de dangereux".

À quelle heure débute Ukraine - France ?

Le coup d'envoi du match de qualification à la Coupe du monde 2026 opposant la France à l'Ukraine est prévu vendredi 5 septembre à 20h45 à la Tarczynski Arena de Wroclaw (Pologne). Le Néerlandais Danny Makkelie sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Ukraine - France ?

Détenteur des droits TV des matchs de la France, TF1 diffusera la première affiche des éliminatoires au Mondial 2026 contre l'Ukraine.

Comment suivre Ukraine - France en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première rencontre des Bleus dans les qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables d'Ukraine - France ?

Ukraine : Trubin (G) - Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko, Kalyuzhny, Zinchenko - Zubkov, Dovbyk, Sudakov.

France : Maignan (G) - Koundé, Konaté, Upamecano, Digne - Tchouaméni, Koné - Doué, Olise, Barcola - Mbappé.

Quels sont les pronostics d'Ukraine - France ?