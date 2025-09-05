"Pouvoir terminer de cette manière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé" : Messi a fait ses adieux

Lionel Messi a bouleversé le public argentin dans la nuit de jeudi à vendredi après le match contre le Venezuela.

Sur le terrain, l'Argentine, championne du monde 2022 face à la France, s'est imposée sans difficulté face au Venezuela (3-0) dans la nuit de jeudi à vendredi pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2026. Mais sur le papier, il s'agissait du tout dernier match de Lionel Messi en Argentine.

"La logique était que je n'y arrive pas (à ce Mondial aux États-Unis) mais bon, on y est maintenant. Je suis excité, impatient. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui était le dernier match (en Argentine)" a-t-il lancé avec une grosse émotion. "Pouvoir terminer de cette manière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, a-t-il confié. Pendant plusieurs années, j'ai ressenti de l'affection à Barcelone, et je la garde encore… Mon rêve était de la vivre ici, dans mon pays, avec mon peuple.

Lionel Messi a entonné l'hymne argentin, aux côtés de ses trois enfants, est apparu bouleversé comme rarement. Les hommages du public lui a également fait monter les larmes à plusieurs reprises.

On vous rassure, la Pulga n'a pas annoncé sa retraite, mais il ne jouera pas le dernier match des qualifications, c'est donc un adieu officiel à son pays sur le terrain. ''Désormais, jour après jour, j'essaie de me sentir bien et d'être honnête avec moi-même, justifie-t-il. Quand je me sens bien, j'en profite. Si je ne suis pas là, c'est que je passe un mauvais moment et que je préfère ne pas y être."