"Messi voulait me tuer" : Mastantuono a loupé sa première avec Messi

Le joueur du Real a mal négocié une action et a vu le regard noir de Lionel Messi

Alors que Lionel Messi faisait ses adieux à la sélection argentine, dans son pays, sur la pelouse de River Plate, le joueur du Real Madrid, l'un des transferts stars du mercato d'été, a loupé sa première partition avec La Pulga comme il a évoqué en point presse à la fin de la rencontre.

Sur l'action en question, Mastantuono a combiné avec Messi, mais a préféré tirer au but plutôt que de lui redonner le ballon. "Il voulait me tuer, mais il a compris. Je me suis excusé pour cette action ", a expliqué le joueur du Real Madrid de 18 ans. Il a ensuite déclaré : " C'était incroyable de jouer avec lui. Honnêtement, c'était le rêve de ma vie. Réaliser ça sur le terrain de River Plate , c'était incroyable. Je l'ai toujours dit, c'est mon idole depuis tout petit. Je l'ai suivi toute sa carrière et je l'ai vu jouer comme il l'a fait… "

Tout cela n'a eu aucune incidence car l'Argentine, championne du monde en titre, s'est imposée sans forcer face au Venezuela sur le score de 3-0 avec bien évidemment un doublé de l'ancienne légende du FC Barcelone.