La Fifa dévoile le montant total des transferts, le chiffre est monstrueux

La Fifa a communiqué le chiffre global des transferts durant l'été et le chiffre est monstrueux.

Comme tous les ans, le marché des transferts agite tout l'été des clubs. Mais cette année, plus que n'importe quelle autre, les transferts ont battu tous les records. La prime est à mettre à l'Angleterre avec des transferts pharamineux et notamment de la part de Liverpool. Ekitiké, Isack, Wirtz... Trois joueurs pour presque 400 millions. Au total, les écuries anglaises avec Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea etc... Ont cumulé 3,5 milliards de dépenses.

Ce sont plus de 12 000 transferts internationaux qui ont été réalisés dans le football professionnel masculin au cours du premier semestre de l'année 2025, ce qui constitue un nouveau record. Les indemnités de transfert versées s'élèvent à 9,76 milliards de dollars soit le montant le plus élevé jamais enregistré à cette période de l'année. À titre de comparaison, cette somme représente une augmentation de plus de 50% par rapport à la même période en 2024. Avec 8,38 milliards d'euros d'indemnités de transfert juste pour l'été, ce mercato estival 2025 entre dans l'histoire comme étant celui où les dépenses ont été les plus importantes.

En France, avec 662 M€ d'achats, la Ligue 1 a été le Championnat du Big 5 le moins dépensier cet été, juste derrière la Liga (684 M€). Mais contrairement aux clubs espagnols, les pensionnaires de L1 ont également beaucoup vendu : 965 M€ de ventes lors de ce mercato, pratiquement autant qu'en Bundesliga (1 010 M€) ou en Serie A (1 102 M€).

Cette tendance se vérifie également du côté du football féminin. Au cours du mercato estival, 10,56 millions d'euros ont été investis, un montant historique en hausse de 80 % par rapport à la saison dernière.