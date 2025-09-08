DIRECT. Guinée - Algérie : les Verts sont pris dans le piège... suivez le match
C'est parti à Casablanca ! Dans le cadre de la phase de poules des qualifications à la coupe du Monde 2026, l'Algérie est tenue en échec par la Guinée.
19:16 - Quel sauvetage d'Atal ! (55e)
Lancé dans la profondeur par Guirassy, Baldé a contourné Guendouz avant de mettre le ballon dans le but. D'un geste défensif sublime, l'ex-latéral de Nice s'est mué en dernier rempart en repoussant le cuir de la tête.
19:13 - Quelle occasion pour l'Algérie ! (51e)
À 25 mètres, Boudaoui arme une frappe puissante. Camara n'a pas pu faire mieux que de repousser dans l'axe. Au rebond, Amoura met le ballon au-dessus de la cage. L'Algérie n'y arrive toujours pas !
19:12 - Mauvaise connexion entre Boudaoui et Benrahma (50e)
L'attaquant était parti trop tôt. Il s'est donc retrouvé en position de hors-jeu.
19:09 - Le rythme ne s'emballe pas (48e)
Le tempo n'a pas augmenté entre la première période et le second acte. L'approche reste défensive pour les deux nations.
19:08 - C'est reparti ! (46e)
Il n'y a pas de changement pour cette seconde période. Guirassy effectue le coup d'envoi.
19:07 - L'Algérie ne pourra pas se qualifier dès ce soir pour la coupe du Monde 2026
Avec la victoire du Mozambique face au Botswana (2-0), les Verts devront patienter avant de valider un ticket pour le Mondial 2026.
18:49 - La Guinée et l'Algérie restent dos à dos (0-0)
C'est la pause, ici, à Casablanca. Dans une première période sans trop de rythme, le score est resté nul et vierge. Amoura, à la sortie du premier quart d'heure, a manqué son duel face à Camara. À l'image de son adversaire, vers la demi-heure de jeu, Guendouz a aussi sauvé les siens sur une tentative, à bout portant, de Sylla.
Mi-temps au stade Mohamed de Casablanca— Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) September 8, 2025
Guinée 0 - Algérie 0
Contenu plaisant mais pas de but pic.twitter.com/YwOBHRuLdr
18:48 - Les deux nations se contentent du nul (45e+1)
L'Algérie n'avait que quatre joueurs, dans la surface adverse, pour ce corner. Pour l'heure, ce point va bien aux Fennecs.
18:46 - Le temps additionnel est connu (45e)
Il y aura deux minutes en plus. Chaïbi vient d'obtenir un corner pour l'Algérie.
18:43 - Mandi est trop court (43e)
À 30 mètres, Mahrez a tenté de servir, lors d'un coup franc, le défenseur. Camara avait bien lu, une nouvelle fois, cette situation. Ce Guinée - Algérie est plus que jamais fermé.
18:42 - Chaïbi manque un geste technique (40e)
Comme un symbole, l'un des maîtres à jouer de l'Algérie a complètement raté un corner. Il était beaucoup trop long.
18:36 - But refusé pour l'Algérie ! (36e)
Lancé dans le dos de la défense, Amoura a marqué dans le but vide. Mais, au préalable, l'attaquant de l'Algérie a contré de la main le dégagement de Camara. La décision est juste.
18:34 - L'Algérie sort la tête de l'eau (34e)
Camara a été auteur d'une bonne sortie à la suite d'une belle ouverture de Mahrez.
18:32 - L'Algérie résiste (32e)
Les Verts viennent de subir une succession de corners. Guendouz a soulagé sa défense.