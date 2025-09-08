DIRECT. Guinée - Algérie : les Verts sont pris dans le piège... suivez le match

C'est parti à Casablanca ! Dans le cadre de la phase de poules des qualifications à la coupe du Monde 2026, l'Algérie est tenue en échec par la Guinée.

En direct

19:16 - Quel sauvetage d'Atal ! (55e) Lancé dans la profondeur par Guirassy, Baldé a contourné Guendouz avant de mettre le ballon dans le but. D'un geste défensif sublime, l'ex-latéral de Nice s'est mué en dernier rempart en repoussant le cuir de la tête.

19:14 - Chaïbi reste au sol (53e) Le milieu offensif a subi un choc à la tête lors d'un duel aérien.

19:13 - Quelle occasion pour l'Algérie ! (51e) À 25 mètres, Boudaoui arme une frappe puissante. Camara n'a pas pu faire mieux que de repousser dans l'axe. Au rebond, Amoura met le ballon au-dessus de la cage. L'Algérie n'y arrive toujours pas !

19:12 - Mauvaise connexion entre Boudaoui et Benrahma (50e) L'attaquant était parti trop tôt. Il s'est donc retrouvé en position de hors-jeu.

19:09 - Le rythme ne s'emballe pas (48e) Le tempo n'a pas augmenté entre la première période et le second acte. L'approche reste défensive pour les deux nations.

19:08 - C'est reparti ! (46e) Il n'y a pas de changement pour cette seconde période. Guirassy effectue le coup d'envoi.

19:07 - L'Algérie ne pourra pas se qualifier dès ce soir pour la coupe du Monde 2026 Avec la victoire du Mozambique face au Botswana (2-0), les Verts devront patienter avant de valider un ticket pour le Mondial 2026.

18:49 - La Guinée et l'Algérie restent dos à dos (0-0) C'est la pause, ici, à Casablanca. Dans une première période sans trop de rythme, le score est resté nul et vierge. Amoura, à la sortie du premier quart d'heure, a manqué son duel face à Camara. À l'image de son adversaire, vers la demi-heure de jeu, Guendouz a aussi sauvé les siens sur une tentative, à bout portant, de Sylla.

18:48 - Les deux nations se contentent du nul (45e+1) L'Algérie n'avait que quatre joueurs, dans la surface adverse, pour ce corner. Pour l'heure, ce point va bien aux Fennecs.

18:46 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura deux minutes en plus. Chaïbi vient d'obtenir un corner pour l'Algérie.

18:43 - Mandi est trop court (43e) À 30 mètres, Mahrez a tenté de servir, lors d'un coup franc, le défenseur. Camara avait bien lu, une nouvelle fois, cette situation. Ce Guinée - Algérie est plus que jamais fermé.

18:42 - Chaïbi manque un geste technique (40e) Comme un symbole, l'un des maîtres à jouer de l'Algérie a complètement raté un corner. Il était beaucoup trop long.

18:36 - But refusé pour l'Algérie ! (36e) Lancé dans le dos de la défense, Amoura a marqué dans le but vide. Mais, au préalable, l'attaquant de l'Algérie a contré de la main le dégagement de Camara. La décision est juste.

18:34 - L'Algérie sort la tête de l'eau (34e) Camara a été auteur d'une bonne sortie à la suite d'une belle ouverture de Mahrez.