Guinée - Algérie : les Verts sont à un pas du Mondial... chaîne, compos

Dans le cadre de la 8e journée de la phase de poules des qualifications pour la coupe du Monde, l'Algérie, en ce lundi 8 septembre, se rend à Casablanca pour défier la Guinée.

Douze ans après sa dernière participation à la coupe du Monde, l'Algérie n'est plus qu'à un pas de la reine des compétitions. Les Verts, en tête du groupe G avec six points d'avance sur le Mozambique (3e, 12 points), peuvent valider leur ticket pour le continent américain dès ce ce lundi 8 septembre. Deux cas peuvent qualifier la bande à Mahrez : l'Algérie bat la Guinée, l'Ouganda et le Mozambique ne gagnent pas face au Botswana et à la Somalie ou l'Algérie fait nul, l'Ouganda et le Mozambique s'inclinent face au Botswana et à la Somalie.

Face à la presse, le sélectionneur des Verts Petkovic s'est confié avant de Guinée - Algérie : "Plusieurs joueurs se souviennent qu'ils ont raté la qualification à la Coupe du monde. On doit durer le plus longtemps avec le bon équilibre." Dans cette rencontre décisives pour se qualifier à la coupe du Monde, l'Algérie doit faire sans deux cadres : Bounedjah et Bensebaini sont suspendus pour ce Guinée - Algérie.

Dans le cadre de cette 8e journée de la phase de poules des qualifications à la coupe du Monde, le groupe G offre une belle rencontre : Guinée - Algérie. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00.

Comme c’est le cas pour plusieurs affiches de la phase de poules des qualifications à la coupe du Monde, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Guinée - Algérie. Cette rencontre sera diffusée par l'Équipe live.

Pour suivre Guinée - Algérie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à l'Équipe live.

La composition probable du Sily National pour ce Guinée - Algérie : Camara ; D. Sylla, Diakhaby, Conte, I. Sylla ; Konate, Toure, Cisse, Balde, M. Sylla ; Guirassy.

La composition probable des Fennecs pour ce Guinée - Algérie : Guendouz ; Hadjam, Touba, Mandi, Atal ; Chaibi, Bentaleb, Boudaoui ; Amoura, Gouiri, Mahrez.