DIRECT. France - Islande : la première place en jeu, suivez le match

La France accueille l'Islande au Parc des Princes ce mardi à l'occasion du deuxième match de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct.

En direct

20:58 - Hernandez au sol (9') L'ancien Milanais a été touché au crâne. Il met quelques secondes à reprendre ses esprits mais va pouvoir reprendre sa place dans ce France - Islande.

20:58 - Un joli mouvement (8') Barcola, Mbappé et Olise combinent très rapidement aux abords de la surface mais l'ailier parisien est finalement repris.

20:56 - Un nouveau centre (7') Atelier centre depuis le début de ce France - Islande pour Jules Koundé. Ça manque toujours un peu de précision.

20:55 - La possession est française (6') Ce n'est pas vraiment une surprise. Ce début de France - Islande penche en la faveur des Bleus qui ont beaucoup de marge de manoeuvre.

20:53 - La belle couverture d'Upamecano (4') Très belle intervention d'Upamecano sur cette longue ouverture en forme de chandelle dans le dos de la défense des Bleus.

20:52 - L'enchainement de Mbappé (3') Cette fois le centre de Koundé est plus précis. Mbappé est trouvé et se retourne très vite. Il frappe mais c'est dans les bras du portier adverse.

20:51 - Koundé manque son centre (2') Le défenseur barcelonais tente de s'appliquer mais son centre ne passe pas le premier poteau. L'arrière-garde islandaise se donne de l'air.

20:50 - Un gros pressing (1') Quelques secondes de jeu et les Islandais se placent déjà très haut sur le terrain pour aller chercher les Français.

20:50 - C'est parti ! Antonio Nobre donne le coup d'envoi de ce France - Islande. La première place du groupe D est en jeu ce soir au Parc des Princes.

20:41 - Les deux équipes dans le tunnel La France et l'Islande vont bientôt pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes pour disputer cette rencontre de la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi va être donné dans un peu plus de cinq minutes.

20:34 - Une solidité certaine à domicile Ce France - Islande est l'occasion pour les Bleus d'asseoir leur domination lorsqu'ils évoluent sur leurs terres. En effet, ils n'ont perdu depuis mars 2013 à domicile lors de la phase de qualifications à une Coupe du monde. C'était face à l'Espagne.

20:27 - L'autre résultat du groupe Avant ce France - Islande, les deux autres équipes du groupe D s'affrontaient. L'Azerbaïdjan et l'Ukraine se sont quittés sur un score de parité (1-1) qui fait plutôt l'affaire des deux équipes puisque Islandais et Français restent aux deux premières places qualificatives pour la Coupe du monde 2026.

20:20 - La France invaincue contre l'Islande Sur le papier ce France - Islande penche largement en la faveur des Français. En effet, ces derniers n'ont jamais perdu contre les Islandais. En 15 confrontations, la France l'a emporté onze fois contre quatre matchs nuls.

20:13 - Un coup d'envoi décalé de trois minutes "En accord avec l’UEFA, le coup d’envoi est décalé à 20h48 en raison de l’actualité nationale", annonce la communication de l’équipe de France. La nomination du Premier ministre en est donc la cause.

20:06 - Un objectif clair pour Mbappé L'ancien attaquant du PSG, buteur face à l'Ukraine vendredi dernier, a égalé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé pourrait donc, dès ce soir, dépasser l'illustre attaquant français qui avait inscrit 51 buts avec la sélection. Il pourrait également se rapprocher du meilleur buteur de la sélection, Olivier Giroud (57 buts).

19:59 - Une bataille pour la première place L'enjeu de ce France - Islande est très simple. L'équipe qui s'imposera ce soir terminera cette trêve internationale avec la première place du groupe D de ces qualifications à la Coupe du monde 2026. Les deux équipes ont gagné leur premier match et sont à égalité de points. L'Islande est devant grâce à la différence de buts.

19:52 - Les deux compos de ce France - Islande Les deux compositions de ce France - Islande sont connues. Privé de Dembélé et Doué, l'entraineur français a décidé de titulariser Marcus Thuram en attaque. Il devrait évoluer aux côtés de Mbappé. Le XI des Bleus : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Olise, Tchouaméni, Koné, Barcola - Thuram, Mbappé. En face, on retrouvera une connaissance du championnat de France puisque le Lillois Haraldsson débute ce match. Le XI islandais : Olafsson - Ellertsson, Grétarsson, Ingason, Palsson - Anderson, Haraldsson, Johannesson, Thorsteinsson - D.Gudjohnsen, A.Gudjohnsen