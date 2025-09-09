France - Islande : Deschamps privé de deux éléments forts

La France accueille l'Islande au Parc des Princes ce mardi à l'occasion du deuxième match de qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Après sa victoire face à l'Ukraine (2-0) l'équipe de France peut déjà prendre son envol dans ce groupe D des qualifications à la Coupe du monde 2026. Les Bleus accueillent l'Islande dans un duel entre deux équipes qui ont gagné leur première rencontre des qualifications au prochain Mondial. La France aborde cette rencontre avec une confiance certaine car seul l'Espagne a battu les Bleus lors d'un match de qualification à la Coupe du monde sur les terres françaises en 32 ans.

En face, l'Islande arrive avec des intentions. Les Islandais ont corrigé l'Azerbaïdjan dans ce groupe D (5-0) et sont leaders grâce à la différence de buts. Les Islandais visent une deuxième qualification en Coupe du monde malgré avoir perdu trois de leurs quatre derniers déplacements.

A quelle heure débute le match France - Islande ?

Le match France - Islande débutera à 20h45. Il se déroulera au Parc des Princes à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Islande ?

TF1 diffusera ce France - Islande. António Emanuel Carvalho Nobre sera l'arbitre de cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Islande ?

Deux diffusions streaming seront disponibles. TF1+ et MyCanal retransmettront en streaming cette rencontre.

Quelles compostions probables pour France - Islande ?

Didier Deschamps devra se passer d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour ce France - Islande. Barcola et Thuram devraient donc les remplacer pour cette rencontre. À gauche de la défense, Théo Hernandez devrait prendre la place de Lucas Digne. Le XI probable des Bleus : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Koné - Barcola, Olise, M. Thuram - Mbappé.

Côté Islandais, le prolifique attaquant de la Real Sociedad Oskarsonn est absent. Pour autant, le sélectionneur islandais peut compter sur le Lillois Haraldsson qui devrait débuter le match. Le XI probable des Islandais : Olafsson - Palsson, Ingason, Gretarsson - Thrsteinsson, Thordason, Johanesson, Ellertsson - Haraldsson, Gudjohnsen, A. Gudmundsson

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Islande ?

Betclic : France 1,07 / Nul 10,25 / Islande 26

Unibet : France 1,10 / Nul 11 / Islande 24

Winamax : France 1,07 / Nul 10 / Islande 25